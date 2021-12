La Casa editrice Pagine sarà tra gli espositori di “Più libri più liberi” stand F20

La rassegna dopo essersi fermata per un’edizione a causa della pandemia, torna in presenza alla Nuvola dell’Eur, e festeggia i 20 anni, dal 4 all’8 dicembre, Più libri più liberi, la Fiera Nazionale della Piccola e Media Editoria, promossa e organizzata dall’Associazione Italiana editori.

L’evento editoriale, dedicato agli editori italiani piccoli e medi compie 20 anni, un traguardo importante che arriva in un momento significativo per la storia del nostro Paese.

Il tema scelto per questa edizione “ la Libertà “ sono proprio i libri che ci liberano e ci elevano.



Di seguito i nostri due eventi in programma:



5/12 ore 13.45 – Sala Polaris

Presentazione del libro L’Italia in scena di Federico Mollicone

Interviene l’autore

A cura di Pagine Editore

Sarà presente l’Editore Luciano Lucarini



La presentazione del volume “L’Italia in scena” diventa in questa sede il culmine e il pretesto per dare vita ad uno stimolante dibattito interdisciplinare e interpartitico, in cui l’On. Federico Mollicone si confronterà su alcuni temi a lui molto cari, cardine anche delle lotte parlamentari condotte con Fratelli d’Italia: in primis, l’editoria, ma anche spettacolo, danza, teatro, musica, beni culturali, sport, sovranità digitale e web tax, infrastrutture strategiche, etc.).





7/12 ore 17.00 – Sala Elettra

Presentazione del libro L’amore comunque di Paola Cordeschi

Intervengono l’autrice, Fausta Genziana Le Piane, Luciano Lucarini e Plinio Perilli

A cura di Pagine Editore

“ L’Amore comunque” rappresenta il percorso poetico di una autrice veramente promettente, che in questa sede presenta, affiancata e guidata criticamente dal maestro Plinio Perilli, l’ultimo volume edito “L’Amore è Silenzio” di una trilogia in cui il sentimento amoroso e la poesia stessa vengono rilette e reinterpretati con profonda, spiazzante ironia.

