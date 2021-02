Per la Corte di cassazione va revocato l’assegno di divorzio alla ex moglie che non si attiva per cercare un lavoro.

Con l’ordinanza 2653 del 2021 i giudici romani hanno confermato la revoca, decisa in appello, dell’assegno divorzile pagato dal coniuge alla ex moglie quarantenne, non malata e quindi in grado di trovare un lavoro, ma che non fa nulla per impiegarsi e rendersi autonoma. La Corte suprema ha sottolineato che bene ha fatto il giudice di merito nel disporre la revoca tenendo conto dell’età della donna (46 anni), dell’assenza di malattie o di condizioni fisiche tali da impedirle di lavorare, dell’atteggiamento rinunciatario nel trovare un lavoro.

Ciro Cardinale

CS