“La città crocevia. Relazioni e scambi, intersezioni e incroci nelle realtà urbane” All’Unipa il XII Congresso biennale dell’Associazione Italiana di Storia Urbana

Mercoledì 10 settembre, alle 11.00, nella Sala Magna del Complesso Monumentale dello Steri (piazza Marina, 61) si terrà la cerimonia di apertura del XII Congresso biennale dell’Associazione Italiana di Storia Urbana (AISU) sul tema “La città crocevia. Relazioni e scambi, intersezioni e incroci nelle realtà urbane”.

L’iniziativa è organizzata da AISU e dal Dipartimento di Architettura (DARCH) dell’Università degli Studi di Palermo, con il coordinamento generale della prof.ssa Emanuela Garofalo e del prof. Armando Antista.

“Il Congresso ha conosciuto in questa edizione uno straordinario successo di partecipanti, con oltre settecento iscritti, provenienti da più di ottanta Università (italiane ed estere) e da venti Paesi – commentano gli organizzatori – Nel corso dell’evento, il tema generale del Congresso sarà esplorato nell’ambito di sette macro-sessioni di ampio respiro, pensate come spazi di confronto e di integrazione tra discipline in dialogo, ulteriormente articolate in ottantasette sessioni parallele. Le lingue ufficiali del Congresso sono italiano, inglese, spagnolo e francese”.

I lavori proseguiranno fino a sabato 13 settembre.

Info qui

Com. Stam.