Associazione Culturale Teatro Trastevere e Compagnia Walden, con il prezioso contributo dell’Assemblea Capitolina Presentano La Città di Tutti – III edizione chiamata alle armi arti 31 ottobre – 2 novembre Teatro Trastevere spettacoli teatrali, laboratori per le scuole e un grande evento presso la strada scolastica di via Monte Ruggero

La Terza edizione de “La Città di Tutti, promossa da Teatro Trastevere e Associazione Culturale Walden, con il prezioso supporto dell’Assemblea Capitolina, sarà

un’occasione per piantare Semi di Pace Dal 31 ottobre al 2 novembre, presso il Teatro Trastevere, tre serate per veicolare il messaggio pacifista attraverso la poesia, la stand up comedy e il teatro canzone.

PROGRAMMA GENERALE

EVENTO SPECIALE PER FAMIGLIE

Domenica 26 ottobre, ore 10.30 “La Strada dei semi di Pace”.Un grandeevento presso la Strada Scolastica di via Monte Ruggero al Tufello, rivolto ai bambini, alle famiglie e alle scuole partecipanti ai workshop della Città di Tutti, con laboratori, giochi e spettacoli.

Venerdì 31 ottobre, ore 21 “Spoken Poetry Slam”. Il Collettivo Spoken, la più grande community romana di poesia, aprirà il microfono al pubblico per un inno collettivo alla pace.

Sabato 1°novembre, ore 21 “Make Laugh not War”. Sulpalco Antonia Fama e Marco Zordan insieme a un ospite segreto, per una serata di stand up comedy in cui ridere e riflettere, grazie alla preziosa presenza degli attivisti di Cittadinanzattiva, che racconteranno alcuni dei loro progetti.

Sabato 1° novembre, ore 16.30 “Monello Time”. Lo spettacolo sarà dedicato ai bambini e ai piccoli ospiti delle case-famiglia del Comune di Roma, che anche quest’anno verranno invitate ad accedere gratuitamente all’evento.

Domenica 2 novembre, ore 21 “Canzoni di Grazia e Giustizia”. Spazio alle voci e alla chitarra di Marco Zordan, per una performance che racconta come sono nate le più belle canzoni dedicate ai diritti umani.

Teatro Trastevere Il Posto delle Idee

via Jacopa de’ Settesoli 3, 00153 Roma

CONSIGLIATA PRENOTAZIONE

INFORMAZIONI DI BIGLIETTERIA

prevista tessera associativa

intero €13,00-ridotto €10,00

Contatti:

065814004-3283546847