“La Città Futura”  I nuovi schiavi: giornata dedicata alla lotta al caporalato con la campagna della Regione siciliana “Diritti negli occhi”

L’incontro con la giornalista Valentina Furlanetto autrice di Noi Schiavisti (Laterza) E ancora: I Cunti del caporalato di Salvo Piparo, proiezione di corti e la presentazione di Katitzi (Iperborea) nelle scuole con Samanta K. Milton Knowles

Palermo. Le città sono fatte di persone. Di diritti e doveri. Di imprese e lavoro. Ma cosa accade quando il guadagno ha la precedenza su tutto, anche sugli esseri umani? Al tema del lavoro e del caporalato è dedicata, domani 13 ottobre, la seconda giornata di riflessione dell’ottava edizione del Festival delle Letterature migranti su “La Città Futura”.

Una giornata che si apre con la presentazione agli studenti delle scuole superiori di Palermo di “Diritti negli occhi”, la campagna di informazione e sensibilizzazione contro lo sfruttamento dei lavoratori stranieri in agricoltura, promossa dalla Regione Siciliana (Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro, Ufficio Speciale Immigrazione) nell’ambito del progetto Su.Pr.Eme. Italia.

I Cantieri culturali alla Zisa si popoleranno di giovani studenti a partire dalle 9:00 del mattino con la presentazione della campagna di comunicazione al Cinema De Seta. Dopo i saluti istituzionali,ad illustrarne i contenutisarà Michela Bongiorno (Dirigente dell’Ufficio Speciale Immigrazione della Regione). Seguirà un incontro con Valentina Furlanetto, giornalista di Radio 24 – Il Sole 24 Ore e autrice del libro Noi Schiavisti, Come siamo diventati complici dello sfruttamento di massa (Laterza, 2021) che “fotografa” l’Italia della manodopera straniera a basso costo: dagli spaccapietre cinesi, alle badanti ucraine, ai rider africani, fino ai bengalesi nei cantieri navali e gli allevatori sikh. Un libro che continua a far discutere e che, per la prima volta, accende un faro su nuove forme di schiavismo, talvolta legalizzate. Saranno inoltre proiettati i video selezionati nell’ambito della prima e seconda edizione del contest “Oltre il ghetto. Storie di libertà” di Su.Pr.Eme. Italia: “BarConi. Processi rigenerativi nel quartiere Ballarò” che racconta la nuova sfida dell’impresa sociale Moltivolti di Palermo e “Non basta una vita per imparare. La storia di Batch” che dal Gambia è stato prima sfruttato nelle campagne ed ora da mediatore culturale, lavora per liberare dallo sfruttamento altri migranti. La mattinata con gli studenti al Cinema De Seta si chiude con la performance I Cunti del caporalato di Salvo Piparo, in replica per il pubblico di FLM alle 20:00 ad Arci Tavola Tonda.

In programma prosegue nel pomeriggio. Alle 15:00 al Cre.Zi.Plus si terrà un altro dibattito sul contrasto al caporalato con la partecipazione di rappresentanti delle Istituzioni, del Terzo settore, associazioni, comunità di migranti, sindacati e associazioni datoriali.

All’Institut Français a partire dalle 17:00 si svolgerà, invece, l’incontro Letteratura di seconda mano. La traduzione per l’infanzia come educazione alla (biblio)diversità con Samanta K. Milton Knowles, Eva Valvo, Francesca Mignemi, Gloria Calì e in collaborazione con Libreria Dudi e Cidi Palermo. Knowles ed Valvo, traduttrici dalle lingue scandinave, concentreranno l’attenzione sulla cifra particolare della letteratura nordica per l’infanzia, soprattutto contemporanea. Gloria Calì, insegnante e membro del CIDI, parlerà della lettura a scuola come via di apertura interculturale in classe.

Alle 19:00, invece, sempre all’Institut Français l’altra parola d’ordine de “La Città futura” individuata dal direttore artistico Davide Camarrone: condivisione-connessione delle città e di chi le vive. Peter Ciaccio autore di eVangelo, iGod & Personal Jesus (Claudiana, 2022) parte da un interrogativo: l’essere umano connesso a Internet è diverso dall’animale sociale di cui parlava Aristotele? Tra bolle e bulli, tra opportunità e rischi tra informazioni e bufale , la rete sociale dell’essere umano si è fatta social network. Trovare il modo di starci e restarci è necessario anche per testimoniare e amare il mondo.

Chiude la giornata all’Arci Tavola Tonda a partire dalle 21:00, la performance Cunti del caporalato di Salvo Piparo con le musiche del maestro Michele Piccione. I Cunti del caporalato è una performance artistica liberamente tratta da testimonianze che raccontano percorsi di riscatto e di emancipazione. Un insieme di storie crude e vere, di ricordi raccontati con l’antica tecnica del canto.

