“La cittadella del Natale” la fiera natalizia organizzata dall’Associazione Artigianando

Dopo gli straordinari successi della scorsa edizione, torna a Palermo la fiera natalizia proposta e organizzata dall’Associazione Artigianando in collaborazione con la Events Production: la seconda edizione de “La cittadella del Natale”, anche quest’anno, si svolgerà in Piazzale Ungheria da giovedì 28 novembre a domenica 29 dicembre.

Saranno tante le casette in perfetto stile nord Europa, in legno, decorate a tema e con luci colorate, che verranno allestite nella piazza più centrale del capoluogo siciliano in occasione delle ormai imminenti festività natalizie di quest’anno, ognuna delle quali sarà dedicata a un prodotto artigianale rigorosamente fatto a mano o a un prodotto legato alla gastronomia del territorio siciliano. Aperta tutti i giorni, dalla domenica al venerdì, dalle 10:00 alle 20:00, e il sabato dalle 10:00 alle 24:00, la fiera darà la possibilità di acquistare manufatti di cucito creativo, borse in pelle, ceramiche e presepi fatti a mano, accessori per donna, cosmesi naturale, candele profumate ma anche cioccolato, caramelle e thè e tantissimo altro pensato e realizzato dalle sapienti mani di artigiani locali. Novità di quest’anno sarà invece la casetta di Babbo Natale all’interno della quale sarà possibile scattare una foto ricordo con il “padrone di casa”.

‹‹Quella natalizia, per Artigianando e non solo – dichiara Luca Tumminia, Presidente dell’Associazione e uno degli organizzatori dell’evento – è una delle fiere più importanti a cui lavoriamo minuziosamente e con molta attenzione. Il Natale, essendo anche una delle feste più importanti dell’anno, è uno degli eventi che l’intera cittadinanza attende con grande intensità, dunque, siamo orgogliosi di essere presenti anche quest’anno nella nostra città. Grazie alla collaborazione con il Comune di Palermo, siamo riusciti convogliare, ancora una volta, in un unico luogo il meglio dell’artigianato siciliano e dei prodotti siciliani che speriamo possano stuzzicare l’idea di un regalo particolare e alternativo. Quest’anno, inoltre, – continua – abbiamo voluto inserire venti banchi espositivi che verranno posizionati e allestiti sotto i portici che guardano Via Mariano Stabile. Un grande progetto questo che mira soprattutto al “recupero e rilancio dei portici”, dopo anni di inutilizzo, e che l’intera organizzazione vuole attuare. Sarà anche piacevole tornare a passeggiare lungo questi spazi grazie anche alle diverse luminarie presenti››.

