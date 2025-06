La Coppa Europa lead parte dal Trentino 115 atleti da 25 nazioni, fra cui i 16 alfieri tricolore

Sabato 21 e domenica 22 giugno debutterà la stagione agonistica continentale per la disciplina di difficoltà. Si disputerà infatti la prima tappa di Coppa Europa Lead a Campitello di Fassa (TN), organizzata da FASI e ASD Val di Fassa Climbing presso la palestra Adel Climbing Wall.

Si tratta della prima prova di un circuito composto da 3 prove: dopo Campitello sarà la volta di Ostermundigen (Svizzera) il 4-5 luglio e di Tolosa (Francia) a fine ottobre.

Parteciperanno alla competizione 115 specialisti di difficoltà, provenienti da 25 nazioni.

Saranno 63 gli atleti maschi, fra cui 8 italiani: Gianluca Vighetti (Escape SSD), Ernesto Placci (Carchidio-Strocchi Faenza), vice Campione Italiano U21, Luca Malosti (Escape SSD), Michele Reusa (ASD KUOTA 8.10), bronzo ai Campionati Italiani Giovanili U21, Giovanni Bagnoli (Crazy Center), bronzo ai Campionati Italiani Giovanili U19, Davide Colombo (Fiamme Oro), bronzo al Campionato Italiano Boulder Senior, Tommaso Lamboglia (Rock Dreams Roma), Campione Italiano U21, Riccardo Vicentini (Lupi Climbing Team), vice Campione Italiano U19.

Nel comparto femminile saranno 52 le atlete in gara, fra cui 8 azzurre: Ilaria Scolaris (S.A.S.P. Torino), fresca vincitrice della Coppa Italia Assoluta 2025, Claudia Ghisolfi (Fiamme Oro), Campionessa Italiana 2024, Bettina Dorfmann (Climbing Side Roma), 4° ai CIG U21, Savina Nicelli (Fiamme Oro), argento in Coppa Italia assoluta, Viola Battistella (Fiamme Oro), un argento e un bronzo in Coppa Italia, Valentina Arnoldi (Ragni Lecco), bronzo in Coppa Italia assoluta nel 2024 e Federica Papetti (Rock Brescia). Sarà possibile ammirare all’opera su appoggi e appigli anche la pluricampionessa internazionale Laura Rogora (Fiamme Oro).

Il programma di gara prevede per sabato 21 giugno l’inizio delle qualifiche a partire dalle ore 10.30, mentre per domenica 22 giugno l’avvio delle semifinali alle ore 10.45 semifinali e delle finali alle ore 17.15.

L’accesso al pubblico è libero e gratuito per tutte le fasi di gara. Per chi non potrà assistere dal vivo alla competizione sarà comunque possibile seguirla in diretta streaming al seguente link:

SportFace: https://tv.sportface.it/watch/0a0c0b00-b7f6-4227-83c3-0e06ca37dfd4

o tramite l’App: https://apps.apple.com/it/app/sportface/id6450705990

La gara inoltre verrà trasmessa in differita su RAI SPORT HD.

Per l’esordio del circuito è assicurato uno spettacolo di alto livello: tutti i climber daranno il massimo per raggiungere il top e per conquistare il podio, assicurandosi così anche preziosi punti nel ranking di Coppa Europa assoluta. Forza azzurri!

Com. Stam. + foto