 “La Corea oggi e domani: tra economia e cultura” S.E. l’Ambasciatore della Repubblica di Corea in Italia in visita all’Università di Palermo

Domani, mercoledì 26 novembre, al Complesso Monumentale dello Steri (piazza Marina, 61) il Rettore dell’Università degli Studi di Palermo, prof. Massimo Midiri, incontrerà S.E. Choon-Goo KIM, Ambasciatore della Repubblica di Corea in Italia.

Parteciperanno il prof. Fabio Mazzola, Prorettore alla Didattica e all’Internazionalizzazione, il prof. Stefano De Cantis, Responsabile del Progetto TNE “New South-East Asia Strategic and Operative Network” (NEW SEASON), e il Console Onorario della Repubblica di Corea per la Sicilia, dott. Antonio Di Fresco.

L’incontro sarà l’occasione per discutere dei rapporti di cooperazione già avviati tra i due Paesi e per porre le basi su nuovi accordi per la mobilità studentesca e dei docenti.

L’evento proseguirà, alle 11.00, nell’Aula 2 del Dipartimento Scienze Economiche, Aziendali e Statistiche (Edificio 13, Campus di Viale delle Scienze) con la lezione dal titolo “La Corea oggi e domani: tra economia e cultura”, a cura del sig. Hyong Wook JANG, Consigliere per gli Affari Economici dell’Ambasciata. Si discuterà della recente diffusione di vari aspetti della cultura coreana nel mondo e delle prospettive future dal punto di vista culturale ed economico.

