La destinazione West of Sicilia presentata a quaranta operatori turistici americani ed europei

Rimini. 2025. L’incontro con quaranta buyers europei, americani e sudamericani ha anticipato il primo giorno del TTG Travel Experience di Rimini, una delle fiere più importanti per la promozione del turismo mondiale che si è aperta oggi al Rimini Expo Center e che si concluderò il 10 ottobre.

Nell’incontro con gli operatori stranieri, che si è tenuto nel castello di Bellaria, è stata presentata la destinazione West of Sicily con un racconto dettagliato dei territori e delle tante opportunità che offrono anche fuori stagione, racconto accompagnato da un video. Mare, arte e cultura, natura, outdoor, sport ed enogastronomia sono stati i temi proposti ed apprezzati dagli operatori stranieri.

A Rimini la DMO Sicilia Occidentale, insieme alle altre DMO siciliane, è ospite nel grande spazio della Regione Siciliana in uno stand dedicato. Molti gli operatori turistici, tour operator, agenti di viaggio, influencer e giornalisti di stampa specializzata che nel corso della giornata hanno chiesto informazioni sull’offerta turistica proposta.

Nel pomeriggio i rappresentanti delle cinque DMO siciliane si sono confrontati su temi comuni e sulla necessità di promuovere, di concerto con la Regione, iniziative congiunte all’estero in un confronto permanente con istituzioni siciliane.

“Il TTG di Rimini rappresenta sempre un’ottima occasione per incontri diretti con gli operatori di settore – afferma la presidente del Distretto Turistico Sicilia Occidentale, Rosalia D’Alì – L’interesse mostrato per la nostra destinazione ci conferma il lavoro svolto ma anche quanto sia efficace puntare sulla valorizzazione delle esperienze e delle offerte differenziate per stagione e per tipologia di viaggiatori”.

Domani alle 12.00, nello stand della Regione, la presidente D’Alì, insieme ai rappresentanti delle altre DMO, parteciperà alla conferenza stampa organizzata dall’assessorato regionale al Turismo.

Com. Stam. + foto