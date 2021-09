“L’attribuzione degli insegnamenti ai docenti di un Ateneo è una prerogativa del Consiglio del Dipartimento di afferenza, in questo caso il Dipartimento di Matematica e Informatica – dichiara la Direttrice del Dipartimento, prof.ssa Cinzia Cerroni –

I docenti si distinguono in due categorie: professori, associati o ordinari, e ricercatori, a tempo indeterminato o a tempo determinato. Negli obblighi istituzionali di tutte le categorie sopra citate ricadono anche gli obblighi didattici che si sostanziano nella necessità di avere assegnati degli insegnamenti didattici, con l’eccezione dei ricercatori a tempo indeterminato per i quali tale obbligo non sussiste. Peraltro, gli insegnamenti ai ricercatori vengono per tale ragione retribuiti, oltre lo stipendio. Venendo al caso di specie, il dott. Tulone è un Ricercatore a Tempo Indeterminato dell’Università di Palermo e, in quanto tale, non è obbligato a tenere alcun insegnamento.

Negli scorsi anni accademici il dott. Tulone, al pari altri suoi colleghi ricercatori, ha offerto la propria disponibilità a tenere il modulo di Analisi Matematica 2 oggetto delle recenti attenzioni. A differenza però da quanto accaduto nel passato, il settore disciplinare di afferenza del dott. Tulone si è arricchito, a febbraio 2021, dell’ingresso di un nuovo professore ordinario, al quale il Consiglio di Dipartimento è tenuto ad assegnare un carico didattico istituzionale. È proprio in forza di tale circostanza che il Consiglio del Dipartimento di Matematica e Informatica, ad aprile 2021, ha deliberato di assegnare un modulo dell’insegnamento di Analisi Matematica 2 dell’offerta formativa 2021/22 prima tenuto dal dott. Tulone al nuovo Professore appena entrato in servizio per fare in modo che lo stesso potesse assolvere ai propri obblighi istituzionali. Preme sottolineare che nell’anno accademico in corso il dott. Tulone insegnerà il modulo di Analisi Matematica 2. In aggiunta a quanto sopra rappresentato – conclude la prof.ssa Cerroni – si precisa che l’assegnazione degli insegnamenti ai docenti dell’Ateneo è spesso soggetta a modifiche atteso che gli insegnamenti stessi risultano mutevoli in ragione del fatto che, nel caso proprio degli insegnamenti di Matematica, i docenti dei settori afferenti alla Matematica sono tenuti a coprire la totalità degli insegnamenti dell’Ateneo e non solo quelli del Corso di Studio in Matematica nei quali si iscrive l’insegnamento di Analisi Matematica 2 in questione”.

Com. Stam.