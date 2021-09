Si è svolto oggi l’Evento Inaugurale de La Domenica Favorita La Santa Messa, a cui hanno partecipato, oltre al Sindaco, Leoluca Orlando, i fondatori del Comitato La Domenica Favorita e i rappresentanti delle Istituzioni e delle Forze dell’Ordine, ha aperto ufficialmente questa edizione con il saluto dell’Arcivescovo di Palermo S.E. Don Corrado Lorefice, affidato al celebrante, Padre Calogero Di Fiore, che ha “assicurato le sue preghiere a tutti, organizzatori e partecipanti”.

A conclusione della Messa la Banda Brigata Aosta dell’Esercito ha suonato l’inno di Mameli davanti a una folla composta e rispettosa delle regole anticovid, e ancora musica con il Brass Group tra i viali ad allietare chi passeggiava e chi raggiungeva gli stand delle varie associazioni presenti per fruire delle varie attività, così come in chiusura di attività, con le commoventi note di Nuovo Cinema Paradiso di Ennio Morricone eseguite dalla Youth Orchestra del Teatro Massimo.

Dichiarazioni:

“Ritorna la Domenica Favorita, si conferma l’amore dei palermitani della Città e della area metropolitana per questo Parco, si conferma la collaborazione di tutte le Istituzioni e la Società Civile nell’amore per Palermo e nel considerare la Favorita un bene comune. Con l’augurio e l’auspicio che l’Intera città venga considerata un bene comune al di là delle soffocanti appartenenze, ma per amore di questa città, un amore che l’amministrazione cerca di rappresentare con questa iniziativa, ma anche con i progetti recentemente approvati e finanziati che prevedono ben 152mila alberi da piantare in questa grande area di Monte Pellegrino e della Favorita, e la riqualificazione dei sentieri e dei percorsi interni, per rendere sempre più bello questo Parco sapendo che non si finirà mai di abbellirlo perché col tempo maturano le esigenze a cui l’amministrazione deve dare continuamente risposte.

Questa edizione è espressione di un grande senso civico, la lotta comune alla pandemia attraverso le vaccinazioni, l’importanza della prevenzione e il diritto alla salute, altro bene comune che dobbiamo tutelare, per questo la mia gratitudine alla presenza dell’Asp di Palermo.

E poi la musica, immancabile e necessaria qui rappresentata da alcune delle eccellenze di questa Città, il Teatro Massimo e la sua Youth Orchestra e il Brass Group”

Sindaco Leoluca Orlando

“Una città che vive bene il suo parco urbano è certamente una città migliore. Moltissime le persone in festa hanno voluto partecipare con gioia, riconoscenza e spensieratezza ad un evento che oramai è entrato nel cuore di tutti i palermitani e non. Gli sguardi dei bambini e dei genitori ricolmi di felicità tra spettacoli, giochi e attività sportive ci dicono che esiste un bene comune a cui tutti dobbiamo rendere.

È stata anche una domenica all’insegna della salute con l’ASP 6 che ha fatto tanta attività di informazione e prevenzione con screening e campagna vaccinale.

Ci piace dire che la domenica favorita è un atto di amore e di speranza verso la nostra città.

La domenica favorita rappresenta oramai un modello di sviluppo partecipativo in cui ognuno è più di uno, assumendo un ruolo fondamentale senza appartenenze ed individualismi.

Un percorso dentro il quale c’è tutto il senso e la voglia dei convenuti di fare diventare Palermo il luogo non solo da visitare ma in cui vivere bene”.

Marco Lampasona, Fabio Corsini, Nicola Tricomi Comitato La Domenica Favorita

Si replica domenica prossima, 3 ottobre, con attività previste nell’intera area del Parco che verrà chiuso al traffico, e che avrà il suo cuore pulsante al campo ostacoli sede di concerti e area wellness.

Vi ricordiamo che per tutta la durata della manifestazione, l’organizzazione e la Protezione Civile si occuperanno del rispetto delle misure anti Covid.

Si ringraziano i sostenitori istituzionali Comune di Palermo e Città Metropolitana di Palermo e gli sponsor AMG Gas, Conca D’Oro e Riolo Autostore.

Tutte le informazioni e gli aggiornamenti sono consultabili sulle nostre pagine Social e sul nostro sito www.ladomenicafavorita.com

