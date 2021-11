LA DOMENICA FAVORITA – Oltre 50 mila presenze nelle 5 domeniche dell’edizione 2021

Nelle 5 domeniche dell’edizione 2021 sono state oltre 50mila le persone che hanno vissuto il Parco della Favorita fruendo delle sue attrattive naturalistiche e delle attività e dei servizi offerti dalle Istituzioni e dalle Associazioni presenti, all’interno della Manifestazione La Domenica Favorita, il progetto di valorizzazione del Parco Reale della Favorita,realizzato con il sostegno della Città e della Città Metropolitana di Palermo.

Il Sindaco metropolitano Leoluca Orlando, ha dichiarato: “La Favorita è ancora al centro dell’attenzione della vita di noi palermitani. Il mio grande apprezzamento va a tutti coloro che hanno reso possibile questa iniziativa, sostenuta dall’amministrazione comunale e dalla Città Metropolitana di Palermo – e ha sottolineato che– con i mercoledì didattici e i giochi della favorita continuerà, per tutto il mese di novembre, a ricordarci quanto sia importante amare e vivere la nostra Favorita.”

Domenica 7 novembre

8,30 – 14,30 Parco reale della Favorita Oltre 50 mila presenze nelle 5 domeniche di questa edizione

Anche questa domenica La Domenica Favorita ha fatto registrare un numero di presenze in linea con le precedenti giornate. Nelle 5 domeniche di questa edizione sono state oltre 50mila le persone che hanno vissuto il Parco della Favorita fruendo delle sue attrattive naturalistiche e delle attività e dei servizi offerti dalle Istituzioni e dalle Associazioni presenti.

“È stato sicuramente un percorso che è andato dalla conoscenza all’amore verso un Parco che con la sua bellezza, e con il fondamentale contributo di tutte le istituzioni ed associazioni, nelle 5 domeniche, ha fatto divertire oltre 50 mila persone – dichiaranoMarco Lampasona, Nicola Fabio Corsini, Nicola Tricomi, Comitato fondatori de La Domenica Favorita – Ma La Domenica favorita non è stata, in questa edizione, solo divertimento, ma la sintesi perfetta del binomio Salute e Benessere, un binomio inscindibile per vivere meglio. Sono state infatti centinaia le persone che hanno approfittato di queste domeniche per fare anche prevenzione.

Ora si continua con i mercoledì didattici per le scolaresche per l’intero mese di novembre e si concluderà con i Giochi della Favorita, previsti per domenica 28 – continuano i fondatori – eventi quest’ultimi introdotti per la prima volta quest’anno per fare innamorare del Parco anche i più piccoli – e concludonoringraziando – chi ha voluto vivere e far vivere il nostro Parco”.

Il Sindaco della Città e della Città Metropolitana di Palermo, Leoluca Orlando ha sottolineato che

La PALERMO IN ROSA ha colorato il Campo Ostacoli in cui si sono ritrovate le centinaia di persone, donne, uomini e bambini,per la passeggiata ludico motoria lungo i viali della Favorita. Una passeggiata non competitiva dedicata alle donne e organizzata da Now Team Asd in collaborazione con Comitato La Domenica Favorita e Tecnica Sport, e con il Patrocinio del Comune e della Città Metropolitana di Palermo.

Ancora una volta sono stati tantissimi i bambini in fila per partecipare a POMPIEROPOLI l’appuntamento a cura dei Vigili del Fuoco, attraverso il quale hanno fatto le esperienze dei camminamenti speciali, del giro sul cestello dell’autoscala, della simulazione di spegnimento e della salita sulla altissima scala controventate.

Così come molti altri hanno partecipato al Laboratorio di scenografia e attrezzeria, curato dalla Fondazione Teatro Massimo presso l’atrio di Villa Niscemi.

Sono state complessivamente 874 le prestazioni erogate dall’Asp di Palermo, guidata da Daniela Faraoni, nelle cinque giornate della manifestazione.

Continuo e costante il flusso di persone che è salito a bordo dei camper dedicati agli screening oncologici ed alle vaccinazioni sul viale di ingresso di Villa Niscemi.

In particolare, 223 le mammografie effettuate, 190 gli esami dello screening del cervicarcinoma (147 HPV Test e 43 Pap Test) e 157 i Sof Test distribuiti per la ricerca del sangue occulto nelle feci nell’ambito dello screening del tumore del colon retto.

Numerose anche le persone che hanno approfittato della presenza dell’ambulatorio vaccinale mobile dell’Asp di Palermo per aderire alla campagna anticovid.

Complessivamente sono state 304 le somministrazioni effettuate tra prime, seconde e terze dosi. Gli operatori dell’Azienda sanitaria provinciale hanno anche rilasciato tantissimi Green Pass ad utenti che avevano riscontrato difficoltà a scaricarli dal portale nazionale.

Le esibizioni della Fanfara dei Bersaglieri a cura dell’Associazione Nazionale Bersaglieri, la Brass Marching Band della Fondazione Brass Group, i Picciotti della Lapa con la Scialata Folk a cura del Teatro Ditirammu, Sicilia Cabaret con il duo Matranga e Minafò, con le loro esibizioni hanno coinvolto e fatto divertire i fruitori del Parco e quanti erano presenti per le varie attività.

Molti visitatori hanno approfittato delle Visite guidate a cura di AGT Associazione Guide Turistiche e GTA Guide Turistiche Abilitate Alla scoperta del Parco e dei suoi monumenti, del FAI, Fondo Ambiente Italiano Delegazione di Palermo, che anche questa domenica ha proposto lo Stadio Renzo Barbera e le Visite al Museo Pitrè a cura Comune di Palermo Area delle Culture.

Si ringraziano i sostenitori istituzionali Comune di Palermo e Città Metropolitana di Palermo e gli sponsor AMG Gas, Conca D’Oro e Riolo Autostore.

Tutte le informazioni e gli aggiornamenti sono consultabili sulle nostre pagine Social

