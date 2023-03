La Federazione Italiana Sport Rotellistici regolamenta la tutela dei tesserati ed istituisce il safeguarding office

Il Regolamento introduce misure di prevenzione e contrasto di comportamenti lesivi, quali vessazioni, abusi, molestie e discriminazioni

La FISR è tra le prime Federazioni sportive in Italia a regolamentare le misure di prevenzione e di contrasto di comportamenti lesivi dei diritti dei propri tesserati, quali vessazioni, abusi, molestie e ogni forma di discriminazione a loro danno, fenomeno di grande interesse ed attualità non solo sportiva, su cui di recente hanno puntato l’attenzione anche il Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri e l’Autorità Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza.

Infatti, fermo restando quanto previsto dal Regolamento di Giustizia e Disciplina federale, è stato appena emanato il primo “Regolamento per la tutela dei tesserati Safeguarding policy”, le cui finalità sono ben definite nel primo capoverso del testo che prevede che la Federazione Italiana Sport Rotellistici, in linea con gli indirizzi dell’International Olympic Commitee, del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), del Comitato Italiano Paralimpico e della World Skate (WS), afferma e promuove il diritto di tutti i Tesserati di essere considerati e trattati con il massimo rispetto e dignità, intendendo, a tal fine, contrastare qualsiasi pratica discriminatoria, forma di abuso, sopraffazione e/o sopruso, in ogni ambito, inclusi razza, origine etnica, religione, età, genere e orientamento sessuale, status sociale, disabilità e prestazioni sportive.

Il Regolamento prevede anche l’Istituzione del Safeguarding Office, organo composto da un numero tra tre a cinque componenti di specchiata moralità, comprovata esperienza, nonché appartenenti agli ambiti giuridico-legale, medico- sanitario o psicologico o sportivo: Una volta attivato il Safeguarding Office saranno sviluppate campagne di prevenzione tramite la formazione e attività di comunicazione previste dal Regolamento stesso che, per precisione, diventerà esecutivo nel momento in cui sarà costituito l’Ufficio.

Qui l’avviso e d il fac simile della domanda per la candidatura a componente dell’Ufficio e qui il testo del Regolamento.

Com. Stam.