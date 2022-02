La Federazione Italiana Vela sceglie Technogym per la preparazione atletica

Technogym supporta i campioni della Federazione Italiana Vela nella loro preparazione atletica con i più innovativi prodotti e tecnologie digitali

Technogym – brand di riferimento per lo sport e la preparazione atletica, della riabilitazione e del wellness – ha siglato una partnership con FIV – Federazione Italiana Vela, mirata alla fornitura di prodotti e tecnologie digitali per la preparazione degli atleti.

Il Centro Innovazione e Ricerche di Technogym ed il Team Tecnico della Federazione hanno collaborato per creare format e protocolli di allenamento che porteranno a migliorare le performance degli atleti e degli appassionati di vela tesserati FIV, sia nei circoli velici che a casa. La vela è da sempre considerata una disciplina completa che richiede concentrazione e velocità. A queste caratteristiche è sempre più importante garantire allenamento costante ed un’adeguata preparazione fisica per affrontare al meglio le competizioni.

Per l’allenamento degli atleti, Technogym ha attrezzato il Centro Federale di Cagliari con una selezione di prodotti Skill Line (specificamente progettati per l’Athletic Performance Training grazie all’esperienza ultratrentennale di Technogym con i migliori team e campioni sportivi di tutto il mondo) tra cui Skillrow, il primo vogatore indoor in grado di migliorare la potenza anaerobica, la capacità aerobica e le capacità neuromuscolari in un’unica soluzione, e Skillbike, la rivoluzionaria bici con vero cambio che permette di vivere le emozioni e le sfide dell’esperienza su strada in un contesto indoor.

La Federazione Italiana Vela ha scelto anche Technogym Bench, la all-in-one station progettata per combinare la massima varietà di allenamento con il minimo ingombro, consentendo di eseguire la più ampia gamma di esercizi in uno spazio molto limitato, grazie al suo design essenziale che contiene tutti gli accessori per un allenamento completo.

La collaborazione tra lo staff Tecnico FIV e R&D Technogym ha permesso di identificare una serie di allenamenti specifici che consentirà a tutti i possessori della Technogym App di potersi allenare utilizzando dei programmi specifici dedicati ai velisti.



Technogym, grazie alla sua esperienza nel mondo sportivo di alto livello, potrà garantire e promuovere la preparazione atletica ideale per i velisti; l’attivazione della partnership darà luogo a numerosi momenti di incontro e aggiornamento per preparatori e stakeholders del mondo della vela.



Il rapporto tra Technogym ed il mondo della vela è da sempre molto forte: per oltre 20 anni infatti Technogym ha supportato la preparazione atletica del Sailing Team di Luna Rossa con le più innovative attrezzature e tecnologie per l’allenamento, accompagnando i campioni anche durante l’avventura in Americas Cup.



La partnership con la Federazione Italiana Vela conferma l’importante posizionamento del brand come punto di riferimento e supporto nella preparazione atletica dei migliori atleti e team del mondo. L’azienda è stata fornitore ufficiale delle ultime otto edizioni dei Giochi Olimpici: Sydney 2000, Atene 2004, Torino 2006, Pechino 2008, Londra 2012, Rio 2016, PyeongChang 2018 e Tokyo 2020. Attualmente è partner dei più prestigiosi club di calcio internazionali tra cui Juventus, Inter, Milan e molti altri.

Il Presidente FIV Francesco Ettorre: “Ci sono collaborazioni che vanno al di là del mero impegno siglato tra le parti: per me è un orgoglio chiudere un accordo che accresce il valore della Federazione e di tutti i suoi partner. Quello che FIV vuole realizzare attraverso il nuovo Training Partner Technogym, è un percorso chiaro e ben strutturato di crescita e sviluppo atletico dei propri atleti che porti a una maturazione fisica, controllata dal nostro comparto Tecnico e dall’azienda leader in questo settore. La collaborazione con Technogym potrà permettere anche a tutti i nostri Affiliati – grazie a una scontistica riservata – di potersi dotare di strumenti per la propria palestra finalizzati alla preparazione atletica. A tal proposito, prima dell’estate, è in programma uno speciale evento presso il Technogym Village che coinvolgerà istruttori e preparatori atletici di tutti i nostri Circoli Affiliati, durante il quale saranno presenti i nostri Atleti Olimpici, volto a illustrare la progettualità e le opportunità di questa partnership.”

Com. Stam./foto