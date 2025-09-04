La Federazione Motociclistica Italiana lancia la nuova linea di merchandising firmata Macron

La passione per le due ruote incontra lo stile e la qualità del made in Italy: la Federazione Motociclistica Italiana è orgogliosa di annunciare il lancio del nuovo merchandising ufficiale, realizzato in collaborazione con Macron, azienda leader a livello internazionale nel settore dello sportswear e dell’Activefashion.

La nuova collezione, pensata per tutti gli appassionati di motociclismo e per chi vive quotidianamente lo spirito FMI, comprende capi di abbigliamento e accessori di alta qualità, ideati per unire identità sportiva, comfort e design contemporaneo. Dalle t-shirt ai softshell, dai cappellini alle felpe, zaini e borsoni, tutti i prodotti sono realizzati con materiali tecnici di altissima qualità, come nella filosofia di Macron. La nuova linea FMI è disponibile sull’e-commerce ufficiale FMI.

Durante l’ultima, trionfale Sei Giorni di Enduro piloti e staff italiani hanno potuto verificare la qualità dell’abbigliamento Macron. Con questa nuova collezione, la Federazione Motociclistica Italiana rinnova il proprio impegno a rappresentare al meglio il mondo delle due ruote, offrendo ai suoi sostenitori prodotti che rispecchiano i valori di passione, identità e innovazione.

“La partnership con Macron segna un passo importante per la nostra immagine – ha dichiarato Giovanni Copioli, Presidente FMI –. Vogliamo offrire a tutti i nostri tesserati e agli appassionati del nostro mondo un modo concreto per sentirsi parte della nostra grande famiglia, indossando i nostri colori con orgoglio, in qualsiasi occasione. La nuova collezione contribuisce a fare in modo che gli appassionati possano esprimere la loro passione in ogni contesto, sportivo e non, attraverso abbigliamento e accessori utili in ogni momento”.

“Siamo contenti di affiancare la Federazione Motociclistica Italiana in questo progetto, che unisce la passione per il motociclismo con i nostri principi di design. – conferma Gianluca Pavanello, Amministratore Delegato Macron – Ci stiamo impegnando con decisione nel mondo del motorsport e con questa collezione vogliamo offrire ai tifosi e agli appassionati FMI capi che siano non solo un segno di appartenenza, ma anche prodotti tecnici e confortevoli, capaci di accompagnare chi li indossa nella vita quotidiana e nelle sfide sportive. È questa la nostra missione: trasformare valori e identità in abbigliamento di alta qualità, pensato per chi vive lo sport con entusiasmo e orgoglio.”

Il merchandising FMI è disponibile sull’e-commerce ufficiale FMI.

