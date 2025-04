La Federmoto e l’Esposizione Internazionale delle due ruotedanno vita al Trofeo EICMA Adventure Series FMI

È una nuova opportunità per i motociclisti, una nuova occasione per scoprire un’Italia nascosta. Il Trofeo premia i partecipanti a nove eventi selezionati all’interno del Calendario Nazionale Turismo Avventura FMI.

Nasce il Trofeo EICMA Adventure Series FMI, creato dalla Federazione Motociclistica Italiana e da EICMA per contribuire a sviluppare un mototurismo che valorizzi gli aspetti culturali, ambientali e storici della nostra penisola.

Il Trofeo, presentato sul palco di EICMA Riding Fest davanti a migliaia di appassionati, è inserito nel Calendario Nazionale Turis mo Avventura della Commissione Turistica e Tempo Libero FMI ed è costituito da nove eventi. Gli appuntamenti sono aperti ai Tesserati FMI, in sella a moto di peso non inferiore ai 150 kg, e prevedono la navigazione, per la ricerca dei percorsi, con tracce gpx o app. Si suddividono in due tipologie: Adventouring (prevalentemente su strade bianche) o Discovering (su asfalto).

Sterrare è Umano permette di scoprire scorci unici, tra mare e montagna, dell’Abruzzo; la Valli Bresciane ha come sede una location storica quale è il Museo 1000 Miglia; Umbria Raid Experience e il Sardegna Tour permettono di muovere i primi passi in fuoristrada mentre la 1.000 curve porta i partecipanti alla ricerca di…curve come in una caccia al tesoro. 20.000 Pieghe e 1.000 Sassi sono eventi dalla grande tradizione; il Lucania Adventure ha delle tempistiche di percorrenza che consentono di godersi, con ampio margine, paesaggi e soste. Caratteristica, ormai, la partenza all’alba del Queen Trophy. Sette delle nove manifestazioni sono di tipologia Adventouring, con 1.000 Curve e 20.000 Pieghe di tipologia Discovering. Alla fine di ogni singolo evento tutti i partecipanti verranno premiati con una targa ricordo “Finisher” del Trofeo.

1-4 maggio: Sterrare è Umano Trophy. Località di partenza: Montesilvano. Regione: Abruzzo. MC Organizzatore: Sterrare è umano

9-10 maggio: Valli Bresciane Audax. Località di partenza: Brescia. Regione: Lombardia. MC organizzatore: US Leonessa d’Italia 1903

15-18 maggio: Tour Sardegna. Località di partenza: Olbia. Regione: Sardegna. MC organizzatore: True Adventure

22-25 maggio: 1000 Sassi. Località di partenza: Orvieto. Regioni attraversate: Umbria-Lazio. MC organizzatore: Motolampeggio

6-8 giugno: Umbria Raid Experience. Località di partenza: Campello sul Clitunno. Regione: Umbria. MC organizzatore: Campello in Moto

12-15 giugno: 20000 Pieghe. Località di partenza: Orvieto. Regioni attraversate: Umbria-Lazio-Toscana. MC organizzatore: Motolampeggio

19-22 giugno: 1000 Curve. Località di partenza: Sassocorvaro. Regione: Marche. MC organizzatore: 1000 Curve

20-22 giugno: Terre Lucane Adventure V. Località di partenza: Rionero in Vulture. Regione: Basilicata. MC organizzatore: Giacinto Cerviere

11-14 settembre: Queen Trophy. Località di partenza: Bevagna. Regione: Umbria. MC organizzatore: Pepe Bevagna

PREMIAZIONI A EICMA

Il gran finale della stagione sarà a EICMA, l’Esposizione Internazionale delle due ruote prevista a Milano dal 4 al 9 novembre. Qui si terranno le premiazioni del Trofeo Adventure Series e sarà predisposta una nuova area Adventouring, aperta anche ai Moto Club organizzatori per dare visibilità alle loro iniziative.

Giovanni Copioli, Presidente FMI: “Con questo Trofeo la FMI ed EICMA intensificano una collaborazione in essere già da anni e da sempre molto proficua. Il Trofeo Adventure Series mira a promuovere il mototurismo come veicolo di scoperta del nostro territorio, con tutti i benefici che ciò comporta in termini di indotto economico e valorizzazione storico culturale. Il tutto, nel pieno rispetto dell’ambiente. Il motociclismo è un’attività strategica e sono felice che le autorità locali di moltissime regioni italiane ne siano consapevoli. Ora non resta che aspettare l’inizio del Trofeo EICMA Adventure Series FMI che, sono certo, darà grandi soddisfazioni ai partecipanti e agli organizzatori”.

Paolo Magri, Amministratore delegato di EICMA: “Il Trofeo EICMA Adventure Series FMI nasce dalla comune volontà con FMI di sostenere il mototurismo in tutte le sue forme e di valorizzare l’impegno degli organizzatori nel promuovere manifestazioni che offrono esperienze uniche e con criteri improntati alla sostenibilità, alla promozione dei territori coinvolti e alla sicurezza. Per EICMA è un’occasione importante per stare con gli appassionati, continuando a presidiare da vicino il mondo Adventuring, ma anche per promuovere la nostra manifestazione e supportare l’impegno delle Case in segmento molto strategico del mercato”.

REGOLAMENTO

Il Trofeo EICMA Adventure Series, aperto ai Tesserati FMI con moto di peso non inferiore a 150 kg, unisce il piacere della scoperta, classico del viaggio in moto, a un sistema di acquisizione punteggio basato esclusivamente sulla partecipazione alle singole manifestazioni. Vengono istituite due classifiche: Trofeo Adventouring individuale e Trofeo Adventouring per Moto Club.

Trofeo Individuale – La FMI assegnerà 2 punti al conduttore tesserato per la partecipazione all’evento, moltiplicati automaticamente per il Coefficiente K (numero delle regioni attraversate per raggiungere la località dalla residenza). Al termine della stagione verranno premiati i primi tre classificati per ogni graduatoria, compresi eventuali ex aequo. Queste le categorie: conduttori: Under 30, Senior e Gentleman; conduttrici Under 30, Senior e Madame.

Trofeo per Moto Club – La Classifica per Moto Club viene generata in maniera automatica negli eventi nei quali si verifichi l’iscrizione minima di 3 tesserati del medesimo Moto Club. La partecipazione come squadra di Moto Club ad ogni singolo evento conferisce 1 punto presenza e la graduatoria del Trofeo corrisponderà alla somma delle presenze Moto Club maturate nel corso della stagione.

Tutti i dettagli sono pubblicati sul regolamento redatto dalla Commissione Turistica e Tempo Libero FMI. Clicca qui per il regolamento completo del Trofeo EICMA Adventure Series (p. 50 del Regolamento Mototurismo FMI)

Com. Stam. + foto FMI