La Feltrinelli Libri e Musica Renzo Conti presenta Cuncuma (Edizioni Ex Libris)

Mercoledì 9 febbraio, alle ore 18:00 presso la Feltrinelli Libri e Musica (via Cavour 133 – Palermo), Renzo Conti presenta il suo libro Cuncuma (Edizioni Ex Libris) insieme a Massimo Milani e Luigi Carollo. Posti limitati. Green Pass rafforzato e mascherina Ffp2 obbligatori.

In un mondo di anime sospese tra la dannazione e la rinascita, il protagonista compie un articolato percorso di rinnovamento spirituale per rimediare agli errori commessi quando era in vita e dopo essere morto. Attraverso inusuali esperienze ultraterrene, che lo portano a sostare in luoghi sconosciuti e onirici, viene guidato da singolari anime con specifici ruoli, tra cui quelle del Giardino della Cuncuma, a comprendere la sequenza di enigmi che lo riguardano. Così, mantenendo il contatto con il mondo terreno e rivalutando azioni e pensieri che gli sono propri e per i quali è invitato a liberarsi di paradigmi culturali e pregiudizi, con coraggio affronta lodevoli imprese a vantaggio dei vivi e scopre altri modi di amare, fino a ritrovarsi in una nuova vita.

Renzo Conti è un ingegnere e scrittore palermitano, sensibile alle problematiche degli animali e Presidente dell’Associazione Onlus “Felici nella coda”. Il suo primo romanzo I figli in prestito, edito da Edizioni Ex Libris nel 2017, è stato premiato per la delicata tematica trattata durante la IV Edizione del “Premio Sicilia Letteraria – Palermo capitale italiana della cultura 2018”. Nel 2020, in occasione della II Edizione del “Premio Istituzionale alla Cultura Concetta Settineri”, gli è stata conferita una menzione di merito per i valori umani propagandati attraverso la narrazione, nonché per la creatività letteraria, l’innovazione tematica e la fluidità di linguaggio che caratterizzano i suoi libri. Nel marzo 2021, a seguito della pubblicazione del romanzo Il volto delle streghe, edito da Edizioni Ex Libris nel 2019, il Comune di Palermo ha deciso d’intitolare il nuovo presidio sanitario veterinario all’ex Sindaco Giuseppe Insalaco.

Com. Stam.