La Fidal Sicilia fa festa e premia le sue “eccellenze”

La Festa dell’atletica siciliana è in programma venerdì 29 dicembre, presso l’Ecomuseo urbano di via Messina Marine a Palermo. Circa 140 i riconoscimenti che saranno consegnati ad atleti, tecnici, dirigenti, società e Giudici.

Palermo. La Fidal Sicilia si appresta a “fare la festa” ai suoi tesserati. L’appuntamento è per venerdì 29 dicembre, a partire dalle 16, presso l’Ecomuseo urbano (ex deposito locomotive Sant’Erasmo) di via Messina Marine. Sul palco saliranno atleti in erba, promesse ma anche coloro che ormai vestono stabilmente la maglia azzurra e i master, vera linfa vitale dell’intero movimento: atleti ed atlete che si sono contraddistinti sia a livello regionale che nazionale. Circa 140 i premi in tutto, con riconoscimenti che andranno anche a società, tecnici, dirigenti e giudici, tutte realtà che rappresentano al meglio l’atletica siciliana. Nel corso del pomeriggio, saranno premiati anche due giovani atleti nisseni, Carlo e Gloria Imbergamo, vincitori del concorso che prevedeva l’ideazione dei loghi che caratterizzeranno maglie e medaglie di tutti i campionati regionali della Fidal, in programma nella prossima stagione, indoor e all’aperto.

“Sarà un momento importante di aggregazione per celebrare i successi della stagione appena trascorsa. Si tratta di un giusto riconoscimento nei confronti del movimento dell’atletica leggera siciliana, quest’anno cresciuto per quantità ma soprattutto per qualità. Queste le parole del presidente della Fidal Sicilia, Salvatore Gebbia. Un momento di confronto anche in vista di una stagione che si preannuncia intensa a tutti i livelli e che avrà il suo clou con i campionati europei di atletica leggera di Roma e le Olimpiadi di Parigi”. (ma)

