Nel pomeriggio del 10 febbraio scorso, una Volante del Commissariato Lorenteggio interveniva per la segnalazione di una lite tra condomini nel quartiere Baggio; quello che avrebbe dovuto essere un intervento di routine si è rivelato, in realtà, essere un delicato intervento a tutela di una minore infra quattordicenne vittima di un italiano quarantenne che, per l’ennesima volta, si era esibito alla presenza della bimba in atti sessuali auto riferiti.

Atteso l’arrivo della bimba, figlia di vicini di casa, l’uomo, come già in passato aveva fatto, non ha esitato a calarsi i pantaloni, masturbandosi. A differenza delle volte passate, però, gli Agenti intervenuti, considerato il ripetersi della stessa condotta, sempre alla presenza di minori, contattata l’A.G. e rappresentata la situazione, trovavano in questa l’avvallo per procedere all’arresto in flagranza dell’uomo, tra il plauso di tutti i condomini e del vicinato oramai esausti dalle continue rappresentazioni sessuali messe in scena dall’uomo alla vista dei loro figli e delle denunce formalizzate nel tempo che mai avevano permesso di allontanare l’uomo da quel contesto abitativo.

Dopo quasi tre anni di denunce, segnalazioni, interventi di Polizia, finalmente la risposta incisiva delle istituzioni, accolta da un’ovazione dei residenti della zona, liberati da un incubo che sembrava non avere soluzione, di cui, finalmente, godranno i bambini della zona, liberi di giocare all’aperto e di muoversi senza timore all’interno del palazzo ove l’uomo viveva.