La FIPE al Trofeo CONI 2024: tre giorni di attività e di divertimento

Sono state 39 le Federazioni partecipanti all’evento oltre ad altre 5 Discipline Sportive Associate. Si è chiusa domenica la IX edizione del Trofeo CONI.

Tre giornate di sport e divertimento, iniziate con la cerimonia di apertura a Catania in presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, con i Giochi del Fair Play e concluse con la Cerimonia di Chiusura a Palermo. Sono state 39 le Federazioni partecipanti all’evento oltre ad altre 5 Discipline Sportive Associate. La Federazione Italiana Pesistica è stata protagonista con il GiocaFIPE (la propria Attività Giovanile) che ha coinvolto 50 tra bambini e ragazzi in due giorni di gare appassionanti in rappresentanza di 12 Regioni. La FIPE ha inoltre portato sul campo durante le proprie attività due atleti di punta della Pesistica Olimpica italiana ed internazionale: Nino Pizzolato (bronzo alle Olimpiadi di Tokyo 2020 e di Parigi 2024) e Giulia Imperio (Campionessa europea e dei Giochi del Mediterraneo). Pizzolato è stato inoltre protagonista della Cerimonia di Chiusura del Trofeo CONI con un discorso che sarà di ispirazione per i tantissimi giovani atleti presenti: “Voi siete il futuro, ragazzi. Credeteci ogni giorno e impegnatevi. Parigi è stata un’Olimpiade molto sentita per me: i medici mi avevano detto che non ci sarei potuto andare per un grave problema alla colonna vertebrale. Ma io ci ho creduto, ci sono andato e mi sono andato a prendere la medaglia. Il mio bronzo vale oro. Sono molto orgoglioso. Ragazzi, fate tesoro di queste emozioni, perché per vincere non serve la parola ‘io’, ma ‘noi’”.

Ad arricchire la rappresentativa federale oltre al Presidente Urso in quel di Catania, Alberto Miglietta ha accompagnato Nino Pizzolato nella cerimonia di spegnimento del tripode giovanile, a Palermo per la chiusura.

Miglietta che come è noto è il candidato unico per la FIPE alla carica di Presidente nella prossima Assemblea Nazionale elettiva del 13 ottobre, si è detto onorato per la presenza ed entusiasta di questa organizzazione messa in campo dalla FIPE, che ha evidenziato ancora una volta il grande interesse per la nostra attività giovanile e le capacità organizzative federali, espresse a tutti i livelli, sia centrali che territoriali.

I NUMERI DEL GIOCFIPE AL TROFEO CONI 2024

Questa edizione del Trofeo CONI ha fatto registrare numeri da record ai quali la FIPE ha contribuito in maniera preziosa:

– 50 giovani atleti partecipanti

– 10 ore di attività targata FIPE

– 12 regioni coinvolte

– 30 società coinvolte

– 1600 m² di campo gara

COPERTURA SOCIAL

Il successo del GiocaFIPE è stato certificato anche dai numeri ottenuti attraverso le piattaforme social:

– 83433 account raggiunti sui profili Instagram e Facebook ufficiali della FIPE

– 2515 impression tra Like, commenti, salvataggi e condivisioni

– 2681 visite ai profili Instagram e Facebook ufficiali della FIPE

– Oltre 3000 lettori delle News Federali relative allo svolgimento del Trofeo CONI

