La FIPE motore di networking al CPO di Roma Presidente Miglietta: “La nostra forza, la formazione, lo sport al femminile ed il co-marketing”

La Federazione Italiana Pesistica si fa motore di networking al convegno dal titolo “La forza del networking: co-marketing e fattori di successo“, un appuntamento speciale dedicato all’esplorazione delle strategie vincenti nella costruzione di partnership efficaci nel mondo dello sport e del marketing.

Il convegno, presentato dal giornalista economico Marcel Vulpis, all’interno della palestra olimpica del Centro Tecnico Federale “Giulio Onesti” di Roma, è stata l’occasione per illustrare i progetti dell’area marketing/comunicazione (nel corso dell’ultimo biennio) e, nel contempo, per presentare i nuovi partner in vista dell’appuntamento olimpico di Los Angeles 2028.

L’evento, tenutosi nel pomeriggio di oggi, ha visto la partecipazione di rappresentanti istituzionali, esperti del settore sportivo, dirigenti aziendali. Al centro del dibattito il ruolo sempre più cruciale della collaborazione tra organizzazioni sportive e brand commerciali, le opportunità del co-marketing e i modelli di successo nati dall’integrazione tra sport, impresa e territorio. L’incontro è stato aperto dall’intervento del Presidente del Coni Malagò che ha fatto il punto su Milano Cortina seguito poi dal Presidente Federale Miglietta che ha raccontato il lavoro svolto nei primi sette mesi della sua gestione. Gli interventi istituzionali si sono conclusi con la testimonianza del Segretario Genererale Francesco Bonincontro che ha raccontato la genesi del progetto di marketing della FIPE.

Attraverso testimonianze, case study, il convegno si è trasformato in un’occasione di confronto e ispirazione per tutti gli attori coinvolti nel sistema sportivo, sottolineando l’importanza delle sinergie e di una visione condivisa per promuovere la cultura dello sport e l’innovazione nella comunicazione.

Il Prof. Pierluigi Ascani, Presidente Format Research Srl, ha presentato una ricerca di mercato, proponendo la Federpesistica nell’esperienza degli specialisti della forza. “L’81% dei club sportivi e il 96% dei tecnici si dichiara soddisfatto dei servizi offerti dalla FIPE”.

Costanza Rapone, Senior Manager di PTSClas Spa, ha presentato il bilancio di sostenibilità FIPE 2023 evidenziando una presenza femminile nella Federazione Pesistica sempre più solida. “Si tratta di una tendenza che parte dall’inclusione alla base, che vede il 49% di atlete nella gare scolastiche giovanili e il 47% nel progetto FIPE Factory e che oggi vede il 44,4 di atlete, un +8% di tecnici donne, il +32% di dirigenti federali”.

Presentati i nuovi partner della FIPE per il quadriennio 25/28.

Team Italia: Erreà, Official Apparel Partner; Eleiko, Official Strength Equipment Partner; Acqua Dolomia, Official Water Partner; Tuttosport, Media Partner; Golden Brazil Coffee, Official Coffee Partner; Allianz, Official Insurance Partner.

Sthenathlon: Blor, Co-title Equipment Partner; Concept2, Technical partner, Ecopneus, Technical Partner; Acqua Dolomia, Official Water Partner; Golden Brazil Coffee, Official Coffee Partner; Allianz, Official Insurance Partner; Pescherio, Official Food Partner.

Campionati Italiani Weightlifting: Eleiko, Official Strength Equipment Partner; Erreà, Official Apparel Partner; Corriere dello Sport, Media Partner; Acqua Dolomia, Official Water Partner; Golden Brazil Coffee, Official Coffee Partner; Pescherio, Official Food Partner, Allianz, Official Insurance Partner.

Com. Stam. FIPE