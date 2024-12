La flotta siciliana al Salone Nautico Internazionale di Roma

L’evento, organizzato dall’Associazione Filiera Italiana della Nautica, sarà aperto sino a domenica 15 a Fiera Roma. Oltre 12 mila le presenze nel primo weekend

Roma – Dodicimila visitatori, nel weekend di apertura, hanno visitato il Salone Nautico Internazionale di Roma, organizzato dall’Associazione Filiera Italiana della Nautica (AFINA), che terminerà domenica 15 dicembre. La manifestazione, che celebra con la sua prima edizione il ritorno della nautica nella Capitale dopo 10 anni di assenza, propone un’esposizione dedicata alle imbarcazioni tra i 5 e 15 metri, ma anche accessoristica e attrezzature per gli sport acquatici.

Nei sedicimila metri quadrati espositivi spicca la partecipazione degli espositori siciliani che propongono una flotta di imbarcazioni tra gozzi, battelli pneumatici e motoscafi di grande interesse. Molte le novità che i costruttori siculi hanno portato a Roma dimostrando così di essere una regione di grande sviluppo della nautica da diporto tanto da esporre la barca più grande del salone. Il cantiere Aicon Yacht ha infatti esposto il modello Audace 50 (15,27×4,4m) imbarcazione sportiva di lusso dal design innovativo. Realizzata attraverso la collaborazione dell’abile ingegneristica americana e la nota tradizione olandese nella costruzione di barche, Audace presenta un’ottima abitabilità sia negli esterni che negli interni. A poppa e a prua gli ampi spazi prendisole conviviali, con divani a doppia seduta, garantiscono il comfort desiderato. La cucina è esterna e provvista di ogni accessorio, compreso una tavola spaziosa per il pranzo e una zona open bar. All’ interno dispone di 2 cabine spaziose, di cui una matrimoniale e una con 2 letti separati, e un bagno indipendente. Il modello esposto è dotato di 3 motori con una potenza di 1800 CV, e una velocità pari a 48 nodi.

Nel segmento produttivo di gommoni e motoscafi il cantiere messinese Trimarchi espone a Roma 7 modelli con una novità: il Top 65 pensato per garantire una grande vivibilità in mare. Questo gommone vanta diversi optional presenti a bordo: tavolo + base tavolo, doccia 40 litri, impianto casse e tendalino a 3 archi. Dotato di un ampio spazio nella zona prodiera e di una comoda seduta di comando, monta un motore fuoribordo. Tra le barche in esposizione il Nica, imbarcazione leggera e maneggevole anche per chi è alle prime armi al timone, che supporta una potenza tra i 40 e 75 cavalli, Amuni’, 6 metri di eleganza e raffinatezza, che ospita fino a 8 passeggeri e prevede una potenza massima di 115 cv. Nel resto di gamma presente spiccano i modelli Marg 23, progettata per navigazioni più lunghe, il Dylet 85, omologata per 9 persone, che supporta fino a 400 cv, e il modello, Petra 6.70, per una facile navigazione con un motore fino a 150 cv.

AS Marine, cantiere messinese, ha in esposizione la novità AS 22 GL (6.60 x 2.55 m), imbarcazione progettata per l’uso quotidiano. Omologata per 7 persone, con 2 posti letto, è provvista di ogni accessorio: un tavolo con piede, un locale wc esterno e un accogliente prendisole nella zona prodiera. La potenza massima raggiunta da questa imbarcazione prevede una motorizzazione fuoribordo gambo L per max.175 CV. Altri modelli in esposizione della stessa linea esposti a Roma sono: AS 23 GL, AS 26 GL e AS 28 GLX.

Il cantiere di Gela, Marine Site, presenta 8 imbarcazioni, tra le quali 2 new entry 2025: Marine 23 wa (7,05×2,45) imbarcazione elegante e raffinata. Si tratta di un modello motorizzabile fino a 200 Cv. Abitacolo vivibile, possibilità di installazione wc nautico, frigo, fornello e tavolino già presenti negli spazi esterni per rendere conviviale e comodo tutto l’ambiente. Il tavolino a poppa è trasformabile in prendisole, tale da rendersi il secondo spazio dedicato al relax, oltre al già presente prendisole a prua. L’altra novità è la piccola 365, mentre altri modelli in esposizione: 16.6 Open, 18 Open, 19 Open, 10 Cabin Fish, 6.2 Open, 21 Open.

Il cantiere messinese Nautico Marinello espone 5 modelli della gamma prodotta tra cui la New Eden 22, versione rinnovata del modello nato nel 1999. Imbarcazione (6,90×2,44 m) con ampio prendisole a prua e divano spazioso a poppa. Consente un’ampia personalizzazione e supporta una motorizzazione massima di 225 cv. Tra gli altri modelli in esposizione, la Eden 18 e 3 cabinati: 26 Cabin (7,65 x 2,55), il Cabin 650 (6,40X2,49), il Cabin 590 (5,90×2,35).

Due i cantieri siciliani, specializzati nella produzione di battelli pneumatici, presenti a Roma: Cantieri Pajara Italian Ribs, della provincia di Trapani, con il gommone Pajara 28 (8,90 x 3,10) che vanta soluzioni esterne confortevoli, per una navigazione dotata di comfort e grazie a una motorizzazione fino a 400 CV. E, poi, Marina Yachting che ha portato il modello Stradivarius 62 (6,20 x 2,60 m), un elegante gommone pensato anche per i neofiti della navigazione. Questa barca presenta diverse comodità, tra cui un lungo prendisole a prua con stive capienti, la possibilità di installare un tavolo centrale, e un ampio divano a poppa. Imbarcazione compatta e lussuosa, supporta una potenza massima di 115 cv.

