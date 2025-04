La FMI a EICMA Riding Fest per i motociclisti di tutte le età

Grazie alla Federmoto i bambini potranno provare, per la prima volta, le emozioni delle due ruote. Previste attività anche per gli adolescenti mentre i maggiorenni potranno partecipare gratuitamente a Corsi di Guida Sicura su Strada.

EICMA Riding Fest torna a Misano. Dopo il successo del 2024, è tutto pronto per la seconda edizione: appuntamento da venerdì 25 a domenica 27 aprile nel paddock del circuito intitolato a Marco Simoncelli. La Federazione Motociclistica Italiana curerà numerose attività, ognuna dedicata a una diversa tipologia di pubblico.

EICMA for Kids – L’anno scorso, in soli due giorni di evento, 400 bambini salirono in sella per la prima volta. Nel lungo weekend di moto in arrivo fra poche ore, potranno essere ancora di più i giovanissimi tra i 6 e i 14 anni a provare le emozioni del primo giro sulle due ruote. Lo faranno in tutta sicurezza grazie agli Istruttori FMI, pronti a seguire ognuno di loro nella vestizione e, soprattutto, nei giri di prova all’interno di un’area appositamente predisposta. Grazie alla collaborazione di EICMA, Honda, Yamaha e T-Moto, le minimoto saranno messe a disposizione gratuitamente dalla FMI, così come le protezioni.

Hashtag 125 – Istruttori e Tecnici FMI saranno a disposizione dei sedicenni desiderosi di provare le ottavo di litro all’interno dello spazio hashtag 125. Ma non è tutto perché ai neofiti e ai maggiori di 16 anni non ancora in possesso di patente verrà riservata l’esclusiva opportunità di muovere i primi passi in sella a una moto seguiti da istruttori federali, attraverso un programma che include una parte teorica e una prova pratica. L’accesso all’area Hashtag 125 è gratuito ed è consentito dai 16 anni; i minorenni devono necessariamente essere accompagnati da almeno un genitore.

Corsi di Guida Sicura su Strada – Totalmente gratuiti anche i Corsi di Guida su Strada, dedicati a tutti i motociclisti maggiorenni che arrivano in autodromo con la propria moto. Appuntamenti suddivisi in una sessione teorica e una pratica (quest’ultima sulle più belle strade circostanti l’autrodromo) per migliorare la propria tecnica di guida grazie ai consigli degli Istruttori federali. Gli orari di venerdì e domenica: 9.00-11.00, 11.00-13.00, 14.30-16.30, 16.30-18.30. Gli orari di sabato: 14.30-16.30, 16.30-18.30. Le iscrizioni sono a numero chiuso per un massimo di 16 partecipanti a corso. Per ulteriori info e preiscrizioni, clicca qui.

Altre iniziative – Istruttori, tecnici e scuole FMI saranno presenti nelle aree Offroad Experience (un fettucciato in cui provare moto tassellate e semitassellate messe a disposizione dalle Case), Motorally e Flat Track. Nell’arco dei tre giorni sul palco principale verranno poi presentate iniziative molto importanti legate al Mototurismo mentre presso gli infopoint all’interno del paddock sarà possibile sfogliare gratuitamente il mensile Motitalia, per vivere un weekend totalmente motociclistico anche dal punto di vista…della lettura.

Giovanni Copioli, Presidente FMI: “EICMA Riding Fest è un evento che riflette perfettamente la visione e gli scopi della Federazione Motociclistica Italiana perché coniuga tutte le anime del motociclismo. Per questo, dopo un già ottimo coinvolgimento nel 2024, abbiamo deciso di ampliare presenza e attività. Vogliamo promuovere il motociclismo fra i giovani e fra le loro famiglie, trasmettere ai ragazzi l’amore per le due ruote e dare agli adulti i mezzi per migliorare la loro tecnica di guida e, quindi, la sicurezza. ANCMA sta facendo un ottimo lavoro nell’organizzazione di questo appuntamento, che è cresciuto e crescerà ancora anche grazie alla forte e concreta collaborazione della Federazione Motociclistica italiana”.

Nel rispetto del lutto nazionale a seguito della scomparsa del Santo Padre Francesco, la mattina di sabato 26 aprile tutte le inizative FMI saranno sospese tra le ore 9 e le 12.

Com. Stam. + foto FMI