La FMI a Motodays con iniziative per giovani, donne e non solo

La Federazione Motociclistica Italiana si prepara a un’edizione di Motodays particolarmente attesa dagli appassionati. Il programma del Salone della Moto di Roma è molto fitto e tra le iniziative più importanti figurano proprio quelle della FMI, che da venerdì 8 a domenica 10 marzo sarà protagonista con diverse attività.

E’ già tutto esaurito il corso di guida per motocicliste principianti previsto nella prima giornata: numerose donne senza esperienza, o con pochi chilometri alle spalle, potranno apprendere le basi della corretta tecnica di guida. Nelle stesse ore, all’interno dello stand FMI (Pad. 5), gli studenti di alcune Scuole Superiori parteciperanno a corsi di Educazione Stradale. Venerdì sarà il giorno del primo dei tre Hobby Sport previsti a Motodays; gli altri sono in programma sabato e domenica. Ogni corso è gratuito, dedicato a bambini e ragazzi tra i 7 e i 14 anni e previsto tra le 10.00 e le 18.00. Durante questi appuntamenti i giovani provano l’emozione di salire per la prima volta in sella a una minimoto seguiti da Referenti e Istruttori federali. Nel pomeriggio dell’8 marzo, inoltre, la Commissione Femminile FMI consegnerà un riconoscimento all’autore del miglior video del contest “No gender. No gap. Just Ride”. Lo stesso autore parteciperà gratuitamente a due giornate di corso di Enduro con il Settore Tecnico.

Sabato 9 marzo, alle 16.00, si terrà la presentazione del CIV Classic presso lo stand del Gentlemen’s Motor Club Roma mentre domenica saranno riservati ai Tesserati FMI gli eventi mototuristici Etruria Discovering e 1000 Curve.

La FMI accoglierà Moto Club e Tesserati al proprio stand collocato all’interno del Padiglione 5, Spazio B5. I motociclisti e gli interessati potranno richiedere informazioni su tutte le attività della Federazione Motociclistica Italiana. Per l’intera durata di Motodays gli Esaminatori del Registro Storico saranno a disposizione del pubblico per fornire informazioni in merito alle procedure di iscrizione delle moto ultraventennali alla FMI e relativi vantaggi.

I Tesserati FMI potranno accedere a Motodays acquistando online il biglietto di ingresso a 10 euro anziché 15 euro. Venerdì 8 marzo l’ingresso per le donne sarà gratuito previa registrazione obbligatoria entro giovedì 7.

Giovanni Copioli, Presidente FMI: “Siamo felici di partecipare a Motodays che si presenta ricco di proposte ed eventi. In un periodo così florido per il motociclismo italiano, è importante ritrovare un punto di riferimento come il Salone della Moto di Roma. La Federazione Motociclistica Italiana sarà presente con numerose attività dedicate a ogni tipo di pubblico. Mi aspetto ampia partecipazione e sono particolarmente orgoglioso che il corso di guida dedicato alle donne abbia fatto registrare il tutto esaurito già da diversi giorni. Con questo tipo di attività, e con le frequenti iniziative rivolte ai giovani, la FMI continua ad essere in prima linea per lo sviluppo e la diffusione della cultura motociclistica”.

Com. Stam. FMI