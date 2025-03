La FMI organizza il Giubileo dei Motociclisti. Il Santo Padre effettuerà la Benedizione dei Caschi

Le registrazioni per partecipare al grande evento spirituale sono già aperte Un evento unico, che unisce passione per il motociclismo, condivisione fraterna e spiritualità.

La Federazione Motociclistica Italiana, in collaborazione con le autorità ecclesiastiche, organizza il Giubileo dei Motociclisti, appuntamento in programma sabato 4 ottobre inserito all’interno dei Grandi Eventi del Calendario del Giubileo.

Il Giubileo dei Motociclisti è aperto a tutti gli appassionati di due ruote a motore, siano essi provenienti dall’Italia o dall’estero, e prevede un programma intenso quanto significativo. I partecipanti vivranno una giornata indimenticabile. Dopo aver collocato le proprie moto in apposite aree di sosta, i fedeli arriveranno in Piazza San Pietro alle 9.00. Per ragioni organizzative, i mezzi non potranno accedere in piazza, ma sarà possibile portare con sé il proprio casco per la Benedizione.

Dalle 10.00 alle 11.30 si terrà l’Udienza Giubilare durante la quale il Santo Padre si unirà ai motociclisti per la “Benedizione dei Caschi”, momento simbolico di protezione e benedizione. Dalle 11.30, inoltre, sarà possibile attraversare tutti insieme la Porta Santa.

Informazioni e aggiornamenti sul Giubileo dei Motociclisti saranno presto disponibili sul sito giubileo.federmoto.it. E’ già possibile registrarsi all’evento cliccando qui. Il termine delle iscrizioni è fissato per giovedì 31 luglio.

Giovanni Copioli, Presidente FMI: “Sono sinceramente emozionato nell’annunciare il Giubileo dei Motociclisti, un evento che unirà in un unico, grande momento di raccoglimento tutti coloro che vorranno partecipare. In questo appuntamento lo spirito di condivisione che contraddisitngue tutti noi amanti delle due ruote, troverà la sua massima espressione. Credo inoltre che la Benedizione dei Caschi sarà particolarmente toccante. Voglio ringraziare tutte le autorità ecclesiastiche per aver riservato forte attenzione al motociclismo, consentendoci di organizzare questo evento in rappresentanza di tutto il nostro mondo. Ci tengo infatti a sottolineare che il Giubileo dei Motociclisti è dedicato non solo a Moto Club e Tesserati, ma a tutti coloro che vorranno prendervi parte”.

