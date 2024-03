La FMI subito protagonista a Motodays

Motodays è iniziato nel segno della Federazione Motociclistica Italiana: corsi di guida per giovani e donne, premiazioni, Educazione Stradale con gli studenti delle Scuole superiori e appuntamenti istituzionali hanno scandito il primo giorno del Salone della Moto di Roma.

L’evento si è aperto con l’inaugurazione a cui hanno preso parte l’Amministratore Unico di Fiera Roma, Fabio Casasoli, il Presidente FMI Giovanni Copioli, il Project Manager di Fiera Roma, Mauro Giustibelli, il componente del Consiglio di Amministrazione di Sport e Salute, Fabio Caiazzo, il Comandante della Sezione Polizia Stradale di Roma, Primo Dirigente della Polizia di Stato, Bruno Agnifili e la pilota Roberta Ponziani.

Immediatamente dopo l’apertura, la FMI è stata insignita, nella persona di Francesca Marozza (Coordinatore Commissione Educazione Stradale FMI), dell’Award Fiamma&Laura – categoria Istituzioni, per l’impegno e i risultati raggiunti nella diffusione della cultura della sicurezza stradale. Alla cerimonia hanno partecipato, in qualità di premianti di altre categorie, il Presidente FMI Giovanni Copioli e il Consigliere Federale Letizia Marchetti. Durante l’intera mattinata, decine di studenti di alcune Scuole Superiori della Capitale sono stati impegnati in attività di Educazione Stradale presso lo stand FMI (Pad. 5); hanno approfondito l’importanza delle protezioni, effettuato sessioni di guida al simulatore e verificato, tramite apposite lenti da indossare, gli effetti percettivi provocati dallo stato di ebbrezza.

Durante la prima giornata di Motodays, la FMI ha organizzato il corso di guida per donne principianti che ha fatto registrare il tutto esaurito: numerose ragazze hanno partecipato potendo apprendere le nozioni fondamentali per una guida della moto in sicurezza. Ognuno di loro guidato un mezzo, all’interno di un ampio piazzale, per almeno 45 minuti affiancata costantemente da un Istruttore o un Tecnico federale. Nelle stesse ore si è svolto il corso Hobby Sport: decine di giovanissimi hanno provato l’emozione della prima volta in sella, anche in questo caso con l’assistenza di Referenti e Istruttori pronti a guidarli nell’approccio alle due ruote. Questi eventi, del tutto gratuiti, rispondono all’obiettivo della FMI di diffondere e promuovere il motociclismo nei confronti del grande pubblico.

Nel primo pomeriggio lo stand FMI ha visto la consegna di un riconoscimento a Ludovico Tommasi, giovanissimo autore del miglior video del contest “No gender. No gap. Just Ride”, e a sua sorella Diletta. Ludovico avrà la possibilità di partecipare gratuitamente a un corso di enduro organizzato dal Settore Tecnico FMI.

Numerosi gli appuntamenti anche nella giornata di domani, sabato 9 marzo. Il corso Hobby Sport prenderà il via alle 10.00; alle 11.00 la FMI interverrà durante il convegno “Mobilità e formazione: didattica e sicurezza” organizzato da Cooltra; alle 16.00 si terrà la presentazione del CIV Classic 2024 presso lo stand del Gentlemen’s Motor Club Roma.

Come avvenuto già oggi, anche sabato e domenica i Tesserati FMI potranno accedere al Salone acquistando online il biglietto di ingresso a 10 euro anziché 15 euro.

Lo stand federale si trova presso il padiglione 5. I motociclisti e gli interessati possono richiedere informazioni su tutte le attività della Federazione Motociclistica Italiana. Gli Esaminatori del Registro Storico saranno a disposizione del pubblico per fornire informazioni in merito alle procedure di iscrizione delle moto ultraventennali alla FMI e relativi vantaggi.

Giovanni Copioli, Presidente FMI: “Dopo quattro anni Motodays è tornato nei padiglioni della nuova Fiera di Roma proponendo iniziative ed eventi di primo piano. Siamo orgogliosi, come FMI, di contribuire alla riuscita del Salone della Moto di Roma che, sono convinto, tornerà ad essere un punto di riferimento per gli appassionati. In questi giorni, con le nostre attività, ci stiamo rivolgendo in particolare a giovani e donne ma l’interesse verso i nostri progetti è alto da parte di tutti gli appassionati. I corsi di guida federali sono molto partecipati, tanto che quello per le donne ha fatto registrare il tutto esaurito già nei giorni scorsi, e siamo molto impegnati anche dal punto di vista istituzionale. Quella della FMI è un’attività a tutto campo e che procede senza sosta in tutti gli ambiti del motociclismo”.

Com. Stam. + foto