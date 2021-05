La Fondazione Circolo dei lettori riapre le sedi di Torino e Rivoli. In questi mesi di chiusura, non si è mai smesso di fare cultura e di riflettere online, assieme a lettrici e lettori, autrici e autori, filosofi e pensatori, su questo presente che ci ha portato a ripensare spazi e confini.

La nostra proposta culturale è andata lontano e ha sostenuto gli animi, ma ora è il momento di riabitare gli spazi. Lettrici e lettori potranno tornare a vivere il Circolo dei lettori di via Bogino 9 a Torino e il Circolo della musica di via Rosta 23 a Rivoli, partecipando a tanti incontri a tema letterario, concerti, lezioni, dialoghi e approfondimenti culturali.

IL CIRCOLO DEI LETTORI DI TORINO

La sede storica della Fondazione Circolo dei lettori, in via Bogino 9 a Torino, riapre lunedì 17 maggio, in totale sicurezza e nel pieno rispetto delle normative sanitarie vigenti. Gli incontri si svolgeranno in Sala Grande, i posti sono limitati, la prenotazione è obbligatoria (chiamando +39 011 8904401 o scrivendo, specificando nominativi dei partecipanti e un recapito telefonico, a info@circololettori.it), si raccomanda la puntualità. Le sale del Circolo dei lettori, dalle 9.30 alle 15.30, saranno a disposizione del pubblico e di chi vorrà dedicarsi allo studio, alla lettura e a momenti di riflessione. Si segnala che sono in corso i lavori di rinnovamento dell’area bar.

Lunedì 17 maggio saranno Elena Loewenthal e Loredana Lipperini a condurci nella prima riflessone sul presente, con l’obiettivo, partendo dalla parola “Dicotomia”, della formulazione di un glossario in grado di definire le emozioni che caratterizzano l’oggi, fatto di incertezze e speranze, di paure e sollievo. Il ciclo “Glossario sentimentale del tempo presente” prosegue il 24 maggio con Francesca Mannocchi che esplora i labili confini del dubbio e chiude il 7 giugno con Nicola Lagioia che trarrà le fila di questa profonda, perturbante ma lucida analisi. Matteo Caccia martedì 18 maggio in dialogo con Giacomo Di Girolamo esplorerà la Sicilia del latitante Matteo Messina Denaro. “L’isola di Matteo” è una trasposizione dal vivo e in presenza del podcast dedicato al capo di Cosa Nostra. L’incontro è il collaborazione con Audible. Alessio Boni, previsto online giovedì 20 maggio, si ricolloca in Sala Grande per raccontarci il suo Mordere la nebbia (Solferino) una storia dedicata alla vita, alle vocazioni, alle scelte e al destino che ad esse si piega. Sabato 22 maggio e 12 giugno Francesco Costa e Luca Sofri de il Post tornano a condurre la rassegna stampa del sabato mattina, un occhio all’attualità e ai giornali, spiegati bene. Giovedì 27 maggio il divulgatore Jacopo Veneziani presenta Simmetrie (Rizzoli) e invita a osservare l’arte di ieri con lo sguardo di osservatori del XXI secolo. Poiché il Circolo dei lettori è la casa della letteratura, pare meravigliosamente calzante la mattinata di sabato 29, in cui le porte di via Bogino 9 si aprono per ospitare i 12 finalisti del Premio Strega, in collaborazione con La grande invasione, per un appuntamento – corretto Strega – con la dozzina 2021. Maggio chiude il 31 con l’incontro, nuovamente in collaborazione con il festival della letteratura di Ivrea, con lo scrittore argentino Patricio Pron e letture di Neri Marcorè del suo Domani avremo altri nomi (SUR), una storia d’amore che comincia – o finisce – con la divisione della libreria e prosegue con un viaggio alla ricerca di sé. Paolo Nori dal 24 maggio online si sposta al 9 giugno in Sala Grande, con Sanguina ancora (Mondadori), che analizza l’incredibile vita di Fëdor Dostoevskij in un romanzo-biografia che lo scrittore emiliano ha dedicato al grande autore russo nato 200 anni fa. È targato “aspettando Torino Spiritualità 2021″ l’incontro con Marco Ventura del 10 giugno che riflette, partendo da Nelle mani di Dio (il Mulino), sull’avvento di una religione più grande e più potente dalla quale potrebbe dipende il futuro. A cura del Circolo degli Artisti, via Bogino ospita il 12 giugno il concerto voce recitante e pianoforte a quattro mani dedicato alle compositrici della storia, dal XVI al XX secolo. Spetta alla modernista Alice Raviola Blythe il 14 giugno approfondire alcuni aspetti della biografia intellettuale di Giovanni Botero, lo fa partendo dal suo Giovanni Botero (Bruno Mondadori). E prima di lasciar spazio al grande festival, Torino Spiritualità, rinomata manifestazione alla sua diciassettesima edizione, Paolo Borgna e Jacopo Rosatelli propongono una conversazione intorno alla magistratura analizzando lo sconvolgente “caso Palamara”, a partire da Una fragile indipendenza (Edizioni SEB27).

Torino Spiritualità è il grande protagonista delle giornate che vanno dal 17 al 20 giugno. Sarà un’edizione davvero speciale del festival, con un tema ricco di spunti, idee, emozioni: Desideranti. Slanci, brame, mancanze.

The Book Club: si tornerà a leggere insieme durante il gruppo di lettura a cura di Rosemary Perry Wine, si analizzeranno White Houses di Amy Bloom con Graziella Viglione e Evening in Paradise di Lucia Berlin con Floria Conta. Evento riservato agli iscritti al gruppo di lettura (chiamando +39 011 8904401 o scrivendo, specificando nominativi dei partecipanti e un recapito telefonico, a info@circololettori.it).

Torna il laboratorio per le scuole: da lunedì 17 maggio ripartono le attività per i ragazzi svolte con l’IC Tommaseo, Simone Regazzoni conduce “Con la testa tra le nuvole”. L’aria, il respiro, le nuvole come simbolo di cambiamento: il filosofo invita i più piccoli a filosofare insieme, giocando, interrogandosi e rispondendosi a vicenda in una dimensione aperta, imparando a decostruire e ricostruire, proprio come fanno creativamente i bambini nei loro giochi, quei paradigmi che continuano a determinare la complessità della realtà. Il docente di storytelling e scrittura creativa Eric Minetto durante il suo “Laboratorio sul silenzio” mira a fornire ai più piccoli gli strumenti adatti per riscoprirsi attraverso il silenzio, imparare ad ascoltare se stessi e gli altri, socializzare con i compagni per mezzo di giochi silenziosi e di ascolto.

La programmazione online: poiché ad andare oltre confine non vogliamo rinunciare, gli incontri previsti in streaming sul web proseguono con una programmazione dedicata e si confermano seguendo il calendario disponibile qui. Ma non ci fermiamo qui. La Fondazione Circolo dei lettori ha inaugurato una nuovissima sede digitale, che di settimana in settimana si popolerà. Lo shop del Circolo dei lettori è una raccolta di contenuti inediti e non, per chi l’ha visto e per chi non c’era, per chi ogni giorno desidera arricchirsi con nuove proposte culturali, per chi ha bisogno di approfondire, per chi, come noi, non vuol smettere di crescere.

IL CIRCOLO DELLA MUSICA DI RIVOLI

Vittima silente di questa nuova ondata, la musica ha patito e ha dovuto rallentare, l’esperienza dal vivo del concerto è difficilmente replicabile online. Perciò l’emozione del poter annunciare una nuova imminente programmazione musicale è immensa. Il Circolo della musica riapre i battenti venerdì 14 maggio con cinque appuntamenti dedicati alle tante sfaccettature del suono. Nel rispetto delle normative vigenti, l’apertura porte è fissata per le 19 e la fine concerti alle 21.30, un punto ristoro con drink e la possibilità di approfittare di un aperitivo / cena sarà collocato nell’area esterna della sala concerti.

Si riparte venerdì 14 con i Perturbazione che, con il cantautore Alessandro Casalis, presentano dal vivo (dis)amore, l’ottavo disco di studio, un concept album che si sviluppa attraverso il racconto di una storia d’amore. Dopo la presentazione della graphic novel Chi conosci davvero (BAO) tornano in formazione completa ed elettrificata per un concerto vero che abbatte silenzi, muri, distanza, dolori e assenze. Sono moltissimi gli ospiti di Gigi Giancursi che venerdì 21 maggio porta al Circolo della musica 49ers Acoustic Parade: un palco, moltissime storie e Giancursi che suona a turno con i musicisti con cui ha collaborato negli ultimi anni, per ritrovare quella coralità, seppur adattata, alla quale abbiamo dovuto rinunciare. Moltheni è considerato uno dei padri fondatori del movimento alternativo italiano degli ultimi vent’anni, un cantautore trasversale che giovedì 27 maggio incontra sul palco di Rivoli l’autore Daniele Celona. Venerdì 4 giugno Giulio Frausin – bassista dei celebri Mellow Mood e tra i curatori dell’etichetta La Tempesta Dub – si dedica al folk acustico con il suo alter-ego cantauroriale The Sleeping Tree, portando sul palco canzoni nude che fanno della propria semplicità ed emotività un sorprendente punto di forza. Giovedì 10 giugno Pacifico è protagonista della serata “Un anno che pare sognato” in cui le canzoni del cantautore, tra cui Gli anni davanti – colonna sonora del fortunato film di Fabio Volo Genitori vs Influencers – si alternano a brevi monologhi, stralci di letture, dando forma ai pensieri confusi di quest’anno faticoso.

I ticket sono acquistabili su vivaticket.it – la prenotazione è obbligatoria e la puntualità è fondamentale per poter godersi quella convivialità ed esperienza profonda che la musica dal vivo è in grado di trasmettere.

