La Fondazione Teatro Massimo lancia la nuova accademia lirica per giovani talenti

Palermo – È stato pubblicato il bando di concorso per accedere alla nuova Accademia Lirica della Fondazione Teatro Massimo di Palermo.

L’iniziativa, volta a formare giovani cantanti d’opera, è resa possibile grazie al sostegno e al contributo dell’Assessorato del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo della Regione Siciliana.

Il progetto si propone di offrire un percorso formativo completamente gratuito a cantanti lirici di età compresa tra i 18 e i 33 anni. L’obiettivo è fornire agli allievi gli strumenti necessari per affrontare una carriera che richiede non solo un costante studio e impegno, ma anche attitudine scenica e competenze non puramente musicali, elementi fondamentali per la piena definizione di un artista lirico. L’Accademia mira a permettere quel passo decisivo che possa trasformare il dono innato della voce in una personalità artistica completa e matura.



Docente principale dell’Accademia è il Maestro Pietro Ballo, tenore di fama internazionale che ha lavorato con i registi più prestigiosi, da Zeffirelli a Ronconi e Pizzi. È proprio al Centro di Avviamento Lirico del Teatro Massimo, all’epoca attivo, che il Maestro Ballo ha mosso i primi passi della sua brillante carriera internazionale.



Le domande di ammissione per accedere all’Accademia Lirica dovranno essere presentate compilando l’apposito modulo on line disponibile nella sezione “Audizioni e selezioni” del sito del Teatro Massimo: www.teatromassimo.it. Il termine ultimo per l’invio delle candidature è martedì 15 luglio 2025, entro le ore 12:00. Il processo di selezione prevede, dopo una prima fase di valutazione dei curriculum vitae e dei video da parte della Commissione esaminatrice, la convocazione dei candidati idonei per una selezione in presenza. Quest’ultima si terrà presso la Sala Coro della Fondazione Teatro Massimo, in Piazza Giuseppe Verdi n. 71, Palermo, lunedì 28 luglio 2025, con inizio alle ore 10:00.



“Siamo immensamente orgogliosi di lanciare questa nuova iniziativa – commenta Marco Betta, Sovrintendente della Fondazione Teatro Massimo – L’Accademia rappresenta un’opportunità concreta per i giovani talenti che desiderano intraprendere un percorso di formazione artistica d’eccellenza. Il nostro impegno è duplice: sostenere le nuove generazioni e al contempo valorizzare il canto lirico, una forma d’arte e un’eredità culturale che l’UNESCO ha riconosciuto come Patrimonio dell’Umanità”.



Il bando completo, è disponibile sulla pagina del sito del Teatro Massimo https://www.teatromassimo.it/avvisi/accademia-lirica-della-fondazione-teatro-massimo-di-palermo-aperte-le-selezioni/

