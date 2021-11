La giostra del matrimonio di Chiara Ferragni e Fedez torna in Sicilia

Per due settimane il carosello vintage con cavalli bianchi sarà allestito all’interno di un nuovo centro commerciale alle porte di Palermo. L’idea è di Maria Macchiarella, la nota event planner: “Ecco il regalo per chi non vuole smettere di sognare”

PALERMO – Dopo il fatidico sì, i festeggiamenti del loro matrimonio da sogno a Noto sono proseguiti all’interno di un luna park personalizzato. Ruote panoramiche, giostre e divertimento fino all’alba per il matrimonio di Chiara Ferragni e Fedez, il più social di sempre. E adesso quella stessa giostra, un carosello vintage fatto di cavalli bianchi, torna in Sicilia per la prima volta dal 2018 per conquistare di nuovo tutti, dai bambini agli adulti fino a Instagram.

L’idea è di Maria Macchiarella. Alla nota event planner palermitana, conosciuta per aver organizzato i più bei matrimoni in Sicilia, il compito di curare l’inaugurazione di ArcipelaGO!, un nuovo shopping center alle porte di Carini, sulla strada statale 113 ovest. Il progetto è stato realizzato insieme a Salvo Vitale e Gianluca Amato, titolari della nuova realtà. A partire da giovedì 11 novembre, dalle ore 9 alle 20, all’interno del moderno centro commerciale a pochi passi da Palermo sarà così possibile fare un giro sulla giostra che più di tutte ha fatto sognare e divertire, anche a distanza, non solo gli ospiti.

Per due settimane, fino domenica 21 novembre, la giostra sarà aperta a tutti (mercoledì 10 novembre, giorno dell’inaugurazione, e il giorno seguente, il giro sarà gratuito). “In quel parco divertimenti a Noto fatto di giostre carillon, cavalli bianchi, tirapugni e musiche di Grease si è tornati bambini – racconta Maria Macchiarella -. Ho pensato che ricreare la stessa magia, immaginare di poter offrire la stessa opportunità a chiunque, potesse essere un bel regalo per chi non vuole smettere di sognare”.

