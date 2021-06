Il Sindaco Massimo Grillo: “con questo nuovo strumento saremo in grado di effettuare nuove assunzioni in tempi europei. L’organico dei dipendenti comunali, soprattutto per alcune qualifiche, è deficitario per i continui pensionamenti.”

La Giunta municipale di Marsala, nella seduta di ieri, ha approvato il “regolamento comunale di disciplina delle procedure dei concorsi pubblici, delle altre procedure di reclutamento del personale e delle procedure concorsuali semplificate che è, peraltro, un’appendice al regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi.

“Fin dal nostro insediamento – precisano il Sindaco Massimo Grillo e il suo vice, Paolo Ruggieri, titolare della delega alle Risorse Umane (Personale) – abbiamo trovato una situazione molto precaria per quel che attiene il personale comunale deficitario in diverse figure professionali. La prima questione che abbiamo dovuto affrontare è stata quella relativa alla mancanza dei dirigenti dei settori. Cosa questa che abbiamo pianificato senza non poche difficoltà. Rimane il problema generale della carenza di dipendenti dovuto principalmente ai continui pensionamenti. Da qui l’esigenza del nuovo regolamento più snello, efficace ed efficiente che ci consentirà di agevolare le procedure concorsuali per assumere soprattutto personale dall’esterno. Tutto questo comunque garantendo sempre massima trasparenza e imparzialità”

Nel nuovo regolamento dei corcorsi anche la possibilità dell’ausilio di sistemi automatizzati.

“Il nostro intento è quello anche di assumere personale nel più breve tempo possibile – continuano i vertici dell’Amministrazione marsalese. Da qui la possibilità di ricorrere anche a meccanismi oggettivi che siano in grado di accelerare l’iter concorsuale con la verifica dei requisiti attitudianali e professionali sia rispetto alle posizioni da ricoprire sia garantendo le pari opportunità tra lavoratrici e lavoratori. Le Commissioni saranno composte da esperti delle materie di concorso, scelti fra funzionari, docenti e, comunque, da professionisti esterni all’Amministrazione”.

Il nuovo strumento per le assunzioni al Comune è stato formulato anche sulla base delle semplificazioni previste dal nuovo decreto Brunetta.

“Da parte nostra stiamo profondendo il massimo impegno per rimpinguare la dotazione organica del Comune – concludono Grillo e Ruggieri. In poco meno di due mesi abbiamo espletato il concorso per Autisti del Servizio Municipalizzato Trasporti e con la stessa velocità contiamo di svolgere le selezioni pubbliche. Ieri pomeriggio, intanto, si è svolto un incontro con le rappresentanze sindacali con le quali si è discusso dell’aumento del monte ore settimanale del personale non a tempo pieno e dei nuovi concorsi”.

