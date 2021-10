La Giunta municipale delibera autorizzazioni per riprese cinematografiche in centro storico

Il sindaco Grillo: “la città è aperta a produttori e registi, assicuriamo ampio sostegno logistico” Marsala: Sono diverse le produzioni cinematografiche e televisive che hanno scelto Marsala come set per film e serie TV.

In particolare, da alcuni giorni, la “Eagle Picture” sta registrando nell’area portuale, cui l’Amministrazione comunale fornisce già ampia collaborazione logistica che, per la casa di produzione, ha affidato al location manager Antonio Scimemi. La stessa produzione, inoltre, domani sarà impegnata nella zona di Piazza della Vittoria, per ulteriori riprese cui la Giunta Municipale ha deliberato l’autorizzazione. “Non c’è dubbio che la nostra città, grazie alle sue bellezze culturali, storiche e paesaggistiche, è in grado di soddisfare diverse esigenze cinematografiche, afferma il sindaco Massimo Grillo; ma tutto ciò è anche un investimento per il territorio in termini promozionali, sprigionando un forte richiamo turistico e positive ricadute economiche per ricettività, ristorazione e attività commerciali in genere”. Pertanto, domani – Mercoledì 27 – nell’area di Piazza della Vittoria e in alcune strade limitrofe/confluenti, interessate alle riprese cinematografiche della “Eagle Pictures”, sono state disposte alcune variazioni alla circolazione veicolare. In particolare, si invitano gli automobilisti a prestare attenzione ai temporanei divieti sosta istituiti dalla Polizia Municipale nella zona autorizzata.

Intanto, grazie al Protocollo d’Intesa con la “Trapani Film Commission West Sicily” e ad altri contatti diretti intrapresi dall’Amministrazione comunale, domani un altro set sarà allestito nel centro storico per “The Bad Guy”, una serie TV prodotta dalla Indigo Film e che vede protagonista Luigi Lo Cascio. Marsala, infine, sarà ancora interessata per la seconda serie televisiva di “Màkari”.

Com. Stam.