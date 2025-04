LA GLORIA DI PRIMAVERA di Alessandro Scarlatti al Teatro Massimo. Dirige l’Orchestra Nazionale Barocca dei Conservatori il maestro Ignazio Schifani

LA GLORIA DI PRIMAVERA Serenata di Alessandro Scarlatti Al Teatro Massimo di Palermo il concerto dell’Orchestra Nazionale Barocca dei Conservatori diretta da Ignazio Schifani Sabato 19 aprile alle 20:30

Palermo. È dedicato al grande compositore palermitano Alessandro Scarlatti, nel terzo centenario della morte, il concerto che sabato 19 aprile alle 20:30 al Teatro Massimo di Palermo propone un’opera rara come La gloria di Primavera. A dirigerla è il maestro Ignazio Schifani, profondo conoscitore del repertorio barocco e tra i più apprezzati interpreti nel panorama della musica antica, sul podio dell’Orchestra Nazionale Barocca dei Conservatori, composta da giovani talenti provenienti dai Conservatori di tutta Italia. A cantarla un ottimo team di voci soliste di cui fanno parte i soprani Jin Jiayu e Martina Licari, il contralto Chiara Brunello, il tenore Luca Cervoni e il basso Antonino Arcilesi. L’evento è realizzato in collaborazione con il Ministero dell’Università e della ricerca e con il Conservatorio di Musica di Palermo.

Alessandro Scarlatti era già un compositore di fama europea quando nel 1716 alla corte di Napoli il principe Gaetano d’Aragona, gli commissionò la composizione di una sontuosa serenata La Gloria di Primavera, su testo dell’abate Nicolò Giovo, per celebrare la nascita del piccolo Arciduca Leopoldo, l’atteso erede maschio al trono d’Asburgo, primogenito dell’imperatore Carlo VI e della moglie Elisabetta Cristina. Il congegno drammaturgico vede quattro personaggi allegorici, le quattro stagioni, contendersi il primato dell’aver contribuito alla nascita gloriosa del piccolo erede. Su tutti vince la Primavera da cui il titolo La gloria di Primavera. L’opera, accolta da un grandissimo successo venne replicata più volte ma, come spesso accadeva in epoca di elevatissima mortalità infantile, dopo pochi mesi dalla nascita il piccolo erede al trono morì e la Gloria di Primavera seguì il destino di questa scomparsa. Tranne pochissime altre esecuzioni, di cui una a Londra, voluta da Händel.

L’esecuzione del concerto in Sala Grande sarà preceduta alle 19:00 in Sala ONU da una conferenza di introduzione all’ascolto, di Anna Tedesco, presidente dell’Associazione Amici del Teatro Massimo, musicologa e docente dell’Università di Palermo. Dopo Palermo, La Gloria di Primavera sarà eseguita il 28 aprile al Teatro dell’Opera di Roma e il 29 aprile a Napoli al Conservatorio San Pietro a Majella.



Dal 5 al 12 ottobre la Fondazione Teatro Massimo per celebrare Alessandro Scarlatti (Palermo, 1660 – Napoli, 1725) il più grande compositore palermitano della storia, nel 300° anniversario della morte, ha scelto di riportare in scena l’opera che da molti è considerata il suo capolavoro nel genere serio, Mitridate Eupatore, nel nuovo allestimento diretto da Giulio Prandi, con la regia di Cecilia Ligorio, autrice anche della drammaturgia insieme a Paolo Vittorio Montanari.

Ignazio Schifani. La grande espressività, sapientemente combinata con una profonda conoscenza storico-stilistica del repertorio, ne fanno oggi uno dei più interessanti e apprezzati interpreti nel panorama della musica antica. Nato a Palermo, si è dedicato allo studio e all’esecuzione della musica antica perfezionandosi in clavicembalo, organo storico e nella prassi del basso continuo. Una vivace attività concertista lo ha portato a dirigere e a suonare per importanti associazioni, istituzioni e festival di musica antica in Europa, Stati Uniti e America del Sud.

