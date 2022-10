La Gold & Gold Messina apre la stagione al PalaMili ospitando l’Or.Sa. Barcellona

Parte in questo fine settimana il campionato di serie C Gold, anche quest’anno dedicato al caro Haitem Fathallah. La Gold & Gold Messina esordisce tra le mura amiche del PalaMili ospitando l’Or.Sa. Barcellona.

Allenata dal riconfermato Filippo Biondo, la formazione barcellonese ha elevato il proprio livello tecnico con l’inserimento del play argentino Fernandez, ex Nuova Pallacanestro Messina Cocuzza, e della guardia messinese Federico Caroè. Ha perso Ryan Bucci ma avrà in Peppe Costantino l’over d’esperienza che cercherà di dare equilibrio ad una squadra come sempre giovane e spregiudicata che potrà contare anche sui riconfermati Golubovic e Todorovic, sui nuovi arrivati Striuga, Naliek e Kristapsons e sul ritorno di Cortina. Completano il roster i giovani locali Gaipa e Floramo. L’OrSa. è sempre stato un avversario ostico per i peloritani, negli ultimi anni le due squadre hanno dato sempre vita a sfide avvincenti ed anche la prossima si prevede molto interessante perché metterà di fronte due roster molto giovani e vogliose di mettersi in mostra.

Unico confermato il capitano Scimone, la Basket School Messina, dopo la brillante stagione scorsa in cui ha sfiorato la promozione in serie B, è stata praticamente rinnovata e affidata a Francesco Paladina che ha raccolto il testimone lasciato da Pippo Sidoti. L’inizio non è dei più facili per gli scolari che dovranno fare a meno di Paolo Mancasola, fermo ai box per un problema fisico: non sarà della partita, dunque, l’ex di turno che morde il freno per tornare in campo. Il precampionato ha regalato qualche certezza, ma l’esiguità del roster è al momento il tallone d’Achille dei giallorossi che faranno di tutto per iniziare con un successo il nuovo campionato. Anche per questo motivo ci sarà bisogno dell’apporto dei suoi tifosi.

La palla a due del match tra la Gold & Gold Messina e l’Or.Sa. Barcellona è prevista per le ore 18 di domenica 9 ottobre. Al PalaMili arbitreranno i signori Daniele Barbagallo di Acireale e Federico Puglisi di Acicatena. La gara sarà trasmessa, come di consueto, in diretta streaming sulla pagina Facebook della Basket School Messina, a partire dalle ore 17:50, con la telecronaca di Carmelo Minissale, il commento di Peppe Melita e la supervisione tecnica di Vincenzo Nicita Mauro.

Com. Stam./foto