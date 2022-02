La Gold & Gold Messina cede inaspettatamente nel derby e domenica si gioca il primo posto con il Catanzaro

Inaspettato stop casalingo per la Gold & Gold Messina. Gli scolari cedono tra le mura amiche del PalaMili alla Nuova Pallacanestro Messina con il punteggio di 63-67 al termine di una gara che hanno condotto per lunghi tratti, decisa nei minuti finali per via dell’uscita dal campo di Busco, Nino Sidoti e Pandolfi a suon di falli tecnici.

Un finale che lascia l’amaro in bocca ai dirigenti e allo staff tecnico della Basket School e che costringerà la squadra allenata da Pippo Sidoti a dover vincere a tutti i costi la sfida di domenica prossima contro la Mastria Catanzaro se vorrà chiudere al primo posto nella classifica del girone Bianco del campionato di serie C Gold, dedicato ad Haitem Fathallah.

Scimone e compagni hanno pagato la serata storta al tiro dall’arco (1/15) e si sono visti fischiare ben 35 falli a sfavore, contro i 22 a favore, in una partita in cui entrambe le squadre hanno difeso con grande intensità. L’arbitraggio dei due fischietti etnei, non ha certo entusiasmato, ma c’è da dire che la squadra di casa c’ha messo anche del suo. Se la Gold & Gold vuole ottenere certi tipi di risultati in questa stagione, dovrà far tesoro della gara giocata contro la Nuova Pallacanestro che ha mostrato anche i suoi lati positivi come il break di 12-0 con il quale la squadra si era riportata in vantaggio nel secondo periodo e la buona prestazione di Tartamella. Sono mancati anche i punti di Gotelli, non al meglio della condizione dopo lo scontro fortuito di domenica scorsa con il compagno di squadra Mazzullo, anche lui un po’ in ombra, mentre Scerbinskis non ha replicato le prestazioni precedenti soprattutto dai 6,75 (0/6). Nino Sidoti, apparso inaspettatamente nervoso, paradossalmente è stato estromesso dal match nel suo momento migliore: chissà come mai. Al netto di tutto questo, i giallorossi avrebbero potuto senza dubbio conquistare il successo che avrebbero pure meritato. Ma adesso non è tempo di guardare indietro, il campionato pone i peloritani di fronte ad un’altra sfida, stavolta determinante. Ma è fondamentale che le carte sul tavolo siano regolari, altrimenti il grande lavoro e gli sforzi economici delle società potrebbero risultare vani.

Gold & Gold Messina – Nuova Pallacanestro Messina 63-67

Parziali: 16-19, 21-12 (37-31), 9-12 (46-43), 17-24 (63-67).

Gold & Gold Messina: Scerbinskis 20, Scimone 3, Mazzullo 5, Pandolfi 5, Gotelli, Tartamella 10, Stroscio, Sidoti A. 6, Busco 4, Doria n.e., Manfrè 10, Sidoti M. Allenatore: Pippo Sidoti. Assistente: Francesco Paladina

Nuova Pallacanestro Messina: Salvatico 7, Vasilevskis 3, Fernandes Barroca 8, Perriere 20, Guadalupi 6, Budrys 14, Maddaloni, Lo Iacono 5, Nicolini 4. Allenatore: Beto Manzo.

Arbitri: Giovanni De Giorgio di Giarre (CT) e Alice Foti di Acireale (CT).

Com. Stam.