La Gold & Gold Messina cerca l’impresa contro la capolista Svincolati Milazzo

A tre giornate dalla fine della regular season e con il quarto posto ormai certo, la Gold & Gold Messina torna a giocare tra le mura amiche.

Ospite degli scolari la capolista Svincolati Milazzo, fresca di promozione in serie B Interregionale, che annovera tra le sue fila gli indimenticati ex Giorgio Busco e Federico Manfrè. Sarà dunque il match clou della ventiquattresima giornata del campionato di serie C Gold “Memorial Haitem Fathallah”, quello che si giocherà al PalaMili, con la squadra allenata da Pippo Sidoti pronta a dare il massimo per cercare di agguantare la terza posizione in classifica. Gara ad alto coefficiente di difficoltà per Mancasola e soci, reduci dall’affermazione ottenuta sul Castanea alla palestra di Ritiro, che ha allungato a cinque la serie di vittorie consecutive conquistate dopo la sconfitta casalinga con la Siaz Piazza Armerina. Milazzo arriverà in riva allo Stretto seguita da un nutrito drappello di tifosi, per continuare a festeggiare una promozione più che meritata. La squadra allenata da coach Trimboli ha come obiettivo la conquista della prima posizione e sicuramente giocherà al massimo delle proprie possibilità, potendo contare anche sul rientro di Busco, che ha scontato le due giornate di squalifica. Anche il lungo Tarolis dovrebbe essere della gara. Ci vorrà, perciò, la migliore Gold & Gold per avere ragione di un avversario forte dal punto di vista tecnico e fisico. Per questo motivo coach Sidoti ha preparato con grande cura la partita, ma non basta, ci vorrà anche una grande unione di intenti e l’apporto dei tifosi che dovranno aiutare i giallorossi a superare un ostacolo sulla carta insormontabile. Nel match di andata, Milazzo si impose per 96-83 in quella che fu l’ultima gara della gestione tecnica di Francesco Paladina. Dopo quella partita, la Basket School ha conquistato dieci vittorie in undici partite giocate, un cammino da primato per i giallorossi sotto la guida di Pippo Sidoti e questo non è un dato trascurabile alla vigilia di una sfida importante come quella che ci apprestiamo a vivere.

La palla a due del match tra la Gold & Gold Messina e la Svincolati Milazzo è prevista per le ore 18 di domenica 19 marzo. Al PalaMili dirigeranno i signori Alessandro Lorefice di Ragusa e Paolo Filesi di Chiaramonte Gulfi (RG). La gara sarà trasmessa, come di consueto, in diretta streaming sulla pagina Facebook della Basket School Messina, a partire dalle ore 17:50, con la telecronaca di Carmelo Minissale, il commento di Peppe Melita e la supervisione tecnica di Vincenzo Nicita Mauro.

Com. Stam. + foto