La Gold & Gold Messina chiude il 2021 con il derby in casa della Fortitudo

Ultimo match del 2021 per la Gold & Gold Messina. I ragazzi del presidente Massimo Zanghì rendono visita alla Fortitudo Messina, nel secondo derby consecutivo del girone di ritorno, valevole per l’undicesima giornata del campionato di serie C Gold, Memorial Haitem Fathallah.

Dodici punti in classifica e primato in condominio con Catanzaro che la Basket School cercherà di mantenere più a lungo possibile. Gli scolari sono tornati al successo superando il Castanea dopo una gara non certo facile, nel corso della quale Scimone e soci sono andati sotto anche di sette lunghezze per poi rimontare con autorevolezza. Un risultato positivo che ha restituito alla Gold & Gold Messina maggiore tranquillità e consapevolezza dei propri mezzi, dopo i due stop consecutivi. La ritrovata vena realizzativa di Scerbinskis e Gotelli, insieme alle buone prove di Mazzullo e Pandolfi, sono di buon auspicio per la prossima sfida. Da sottolineare anche le positive prestazioni di Busco e Nino Sidoti in regia, di Tartamella e Scimone che subentrati a gara in corso hanno contribuito a mantenere alta l’intensità, realizzando punti fondamentali ai fini del risultato.

Sei invece i punti all’attivo per la squadra allenata dall’ex Claudio Cavalieri che occupa la penultima posizione della classifica ed è reduce dalla sconfitta del “PalaPulerà” di Catanzaro, dove si è presentata senza due pedine importanti come Bricis e Leanza. Squadra giovane e combattiva, la Fortitudo vorrà sicuramente riscattare la sconfitta subita nel match di andata, quando i giallorossi si sono imposti per 92 a 87 e magari agganciare le formazioni che la precedono in graduatoria.

Un avversario sempre complicato che la Gold & Gold dovrà affrontare con estrema attenzione: “Sarà un’altra gara ostica – conferma coach Pippo Sidoti – in questo girone ogni settimana non c’è rilassamento perché non ci sono squadre materasso. Sono partite tutte allo stesso livello e bisogna prepararle bene. Bisogna affrontarla con la giusta mentalità perché troveremo una squadra con mille motivazioni. I derby con la Fortitudo non sono mai stati semplici”.

Per Fortitudo – Gold & Gold Messina la palla a due sarà lanciata alle ore 18:30 di sabato 18 dicembre. Dirigeranno il derby del “PalaRussello” i signori Paolo Filesi e Matteo Filesi di Chiaramonte Gulfi (RG). La gara sarà trasmessa in diretta streaming sulla pagina ufficiale Facebook della Basket School Messina a partire dalle 18:20 circa.

Com. Stam.