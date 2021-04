Terza gara in 7 giorni per la Gold & Gold Messina. I giallorossi, reduci da due successi consecutivi, affrontano in trasferta, nel match valevole per l’ultima giornata del girone di andata, il CUS Catania, squadra giovane ma ormai collaudata, formata da tutti giocatori cresciuti nel vivaio universitario catanese.

Gli etnei, dopo un ottimo inizio di stagione, stanno pagando i tanti infortuni che hanno decimato il roster affidato a coach Giuseppe Guadalupi. Infatti, dopo le prime tre vittore consecutive, i cussini sono fermi a quota sei punti in classifica, ma hanno sempre offerto delle prove dignitose e quando ritroveranno tutti gli effettivi saranno avversari ostici per tutti.

In quella che è una delle classiche di questo campionato (CUS Catania e Basket School Messina nelle ultime quattro stagioni si sono incontrate dieci volte tra regular season e playout) i peloritani puntano al terzo successo consecutivo per chiudere in crescendo il girone di andata e non perdere di vista la coppia di testa formata da N.P. Messina e Castanea. Ma come sempre bisogna affrontare la gara con la giusta concentrazione, evitando cali di tensione e non snobbare un avversario che ha una voglia matta di riscatto. Gli ultimi due impegni hanno restituito maggiore consapevolezza agli Scolari, quella del PalaCUS sarà l’occasione per proseguire il percorso di crescita dal punto di vista fisico e degli automatismi di gioco che lo staff tecnico diretto da Pippo Sidoti si è prefissato di raggiungere dall’inizio di stagione.

Palla a due per CUS Catania – Gold & Gold Messina alle ore 19 di sabato 17 aprile al palazzetto del centro sportivo di via Santa Sofia. Dirigeranno la sfida Alessandro Lorefice di Ragusa e Alex Di Mauro di Priolo Gargallo. La gara, in ottemperanza alle disposizioni anti Covid, si giocherà a porte chiuse. Come di consueto sarà trasmessa in diretta streaming, con collegamento a partire dalle ore 18:55 circa, sulla pagina ufficiale Facebook della Basket School Messina e su quella di Messina Sportiva. La telecronaca sarà affidata a Carmelo Minissale per il coordinamento tecnico di Vincenzo Nicita Mauro.

