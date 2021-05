Ultima giornata della stagione regolare in serie C Silver. La Gold & Gold Messina, reduce dalla sconfitta di misura subita nel derby con la Fortitudo, ospita domenica 30 maggio al PalaMili il CUS Catania, palla a due alle ore 18:30, dirigono Giosè Brusca di Palermo e Giorgio Palazzolo di Partinico.

La squadra allenata da Pippo Sidoti e Francesco Paladina ha bisogno di un successo per confermare la terza posizione che le darebbe la possibilità di affrontare nei quarti di finale dei playoff la squadra sesta in classifica, ovvero gli Svincolati Milazzo. I mamertini hanno messo in cassaforte la partecipazione alla post season dopo la vittoria a tavolino arrivata contro l’Orlandina Lab, per via della rottura del tabellone ed il conseguente 0-20 che ha eliminato i paladini dalla lotta per la qualificazione. Gli etnei di coach Guadalupi invece sono ormai certi della quinta posizione, che nella post season li metterà di fronte alla quarta classificata, attualmente la Fortitudo Messina. Tutto potrebbe cambiare con una sconfitta della Basket School Messina e la conseguente vittoria dei fortitudini a Gela, con le posizioni in graduatoria che si invertirebbero. Per evitare quest’ultima ipotesi, gli scolari sono chiamati a chiudere in bellezza sul proprio parquet, ottenere l’undicesimo successo stagionale e confermare quanto di buono fatto in questi tre mesi. Il CUS Catania è un avversario ostico, che ha messo in difficoltà qualsiasi avversario in questa stagione, si prevede quindi un match avvincente.

La gara, in osservanza alle disposizioni anti Covid, si giocherà a porte chiuse. Come di consueto sarà trasmessa in diretta streaming, con collegamento a partire dalle ore 18:25 circa, sulla pagina ufficiale Facebook della Basket School Messina e su quella di Messina Sportiva. La telecronaca sarà affidata a Carmelo Minissale con il commento di Peppe Melita ed il coordinamento tecnico di Vincenzo Nicita Mauro.

Com. Stam.