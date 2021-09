Con i comunicati del 14 settembre, il Comitato Regionale della Fip Siciliana ha ufficializzato il calendario definitivo del campionato di serie C Gold. Il nuovo torneo, che vedrà ai nastri di partenza 14 squadre è stato diviso in due gironi.

La Gold & Gold Messina è stata inserita nel Girone Bianco insieme alle altre tre formazioni cittadine, Fortitudo, Castanea, Nuova Pallacanestro, alle squadre reggine Vis e Dierre e alla catanzarese Mastria.

La prima palla a due della stagione si alzerà il 9 ottobre, la Basket School Messina riposerà e dovrà attendere la seconda giornata per scendere in campo. Lo farà il 17 ottobre alle 18:00 al PalaMili ospitando la Vis Reggio. La prima trasferta sarà il derby del PalaRitiro con il Castanea in programma sabato 23 ottobre alle 18:30. Il 31 ottobre a Mili altro derby con la Fortitudo e sette giorni dopo terza stracittadina consecutiva con la Nuova Pallacanestro al PalaTracuzzi. Domenica 14 novembre ospite al PalaMili sarà la Dierre Reggio, il girone di andata degli scolari si chiuderà il 21 novembre con la trasferta più lunga a Catanzaro contro la Mastria Sport Academy. Dopo il turno di riposo, Scimone compagni torneranno sul parquet sabato 4 dicembre al PalaBotteghelle di Reggio contro la Vis, mentre otto giorni più tardi ospiteranno il Castanea tra le mura amiche. Il 18 dicembre la squadra allenata da Pippo Sidoti sarà ospite della Fortitudo al PalaRussello, nell’ultima gara del 2021. Si torna in campo mercoledì 5 gennaio per il derby casalingo con la Nuova Pallacanestro Messina, mentre il 9 si gioca al PalaLumaca di Reggio Calabria contro la Dierre. L’ultima giornata della regular season si gioca il 15 gennaio in casa con Catanzaro.

Il 30 gennaio parte la fase ad orologio che si concluderà il 6 marzo. Al termine della fase ad orologio si stileranno le classifiche definitive dei due gironi che daranno vita a playoff e playout. Le prime otto si affronteranno per la promozione, le altre sei spareggeranno per la salvezza. Tre turni andata e ritorno ed eventuale bella che prenderanno il via il 13 marzo e si concluderanno, con l’eventuale gara tre, l’otto maggio 2022. La vincente andrà direttamente in serie B, l’ultima retrocederà in C Silver.

