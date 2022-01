La Gold & Gold Messina ha iniziato gli allenamenti in vista della ripresa del campionato

Riprenderà il 23 gennaio il campionato di serie C Gold, Memorial Haitem Fathallah, con la disputa delle gare relative alla dodicesima giornata, quinta del girone di ritorno della prima fase, che si sarebbero dovute giocare il 5 gennaio.

Dopo oltre un mese di stop, prolungato dalla pesante situazione pandemica, gli scolari torneranno sul parquet per disputare la fase conclusiva del girone di qualificazione che precede la fase ad orologio.

La Gold & Gold Messina, che attualmente guida la classifica del girone Bianco con 14 punti all’attivo, affronterà in sequenza la Nuova Pallacanestro Messina in casa (23 gennaio), la Dierre Reggio Calabria in trasferta (30 gennaio) e la Mastria Catanzaro ancora tra le mura amiche (6 febbraio). Tre sfide che la squadra allenata da Pippo Sidoti e Francesco Paladina vorrà giocare al meglio per mantenere la prima posizione e sfruttare le opportunità che offre il calendario della fase ad orologio il cui inizio è previsto per il 13 febbraio. Infatti la capolista del girone affronterà in casa la seconda, la terza e la quarta classificata dell’altro raggruppamento, mentre giocherà in trasferta contro le ultime tre. La fase ad orologio definirà la griglia dei playoff, che sarà formata da otto squadre e prenderà il via il 27 marzo con i quarti di finale. Sono previste gare di andata e ritorno, ed eventuale “bella”. Le due finaliste si giocheranno la promozione in serie B.

Intanto, la Basket School Messina, a ranghi quasi completi (assente solo Davide Bianchi che si aggregherà mercoledì al resto della squadra), ha ripreso ad allenarsi. Presente anche Federico Manfrè, ultimo arrivato in casa giallorossa. Lo staff tecnico sta curando soprattutto la parte atletica, senza però trascurare quella tecnica. Coach Pippo Sidoti ha programmato il lavoro da svolgere in palestra con l’obiettivo di giungere alla data del ritorno in campo nelle migliori condizioni possibili.

