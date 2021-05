Dopo il rinvio di giovedì scorso per via del caso di positività al test rapido Covid di un atleta delteam di casa, la Gold & Gold Messina si prepara ad affrontare la Melfa’s Gela nel recupero del match valevole per l’undicesima giornata.

Dopo quindici giorni di stop, i giallorossi hanno ripreso da dove avevano concluso il girone di andata, conquistando un meritato successo casalingo sul Gravina che permette alla truppa di coach Sidoti di rimanere a ridosso delle squadre di testa. La sfida del “PalaLivatino” assume particolare significato per Scimone e soci che vincendo aggancerebbero al secondo posto Castanea e Fortitudo Messina. Nell’ultima uscita contro gli etnei di coach Marchesano, gli scolari hanno mostrato ancora progressi, soprattutto nella fase difensiva. Sidoti e Paladina sperano di riavere a Gela miglior Pocius, alquanto in ombra domenica scorsa, per ritrovare maggiore fluidità sotto il canestro avversario.

Rispetto alla gara di andata che i gelesi si aggiudicarono con il punteggio di 78-70, il gruppo allenato da coach Bernardo presenta due novità: il croato Milekic (17 punti segnati all’esordio a Catania), 16 ppg l’anno scorso a Val di Ceppo in C Gold Marche, e l’ala campana Gazzillo, che ad agosto aveva firmato a Cassino in B, ingaggiati al posto del centro Madunic e dell’ala Riferi. Gela non vince dalla terza giornata, sei sconfitte consecutive sono un fardello pesante per un gruppo partito con grandi ambizioni e che dovrà fare a meno di Emanuele Caiola, uno dei suoi bomber, infortunato, e di Kuburovic, squalificato. Nonostante le assenze Gela rimane un avversario di tutto rispetto da affrontare con estrema attenzione.

Palla a due per Melfa’s Gela – Gold & Gold Messina alle ore 20 di giovedì 6 maggio al PalaLivatino. Dirigeranno la sfida Federico Puglisi di Aci Catena e Luca Moschitto di Catania. La gara, in osservanza alle disposizioni anti Covid, si giocherà a porte chiuse. Come di consueto sarà trasmessa in diretta streaming, con collegamento a partire dalle ore 19:55 circa, sulla pagina ufficiale Facebook della Basket School Messina e su quella di Messina Sportiva. La telecronaca sarà affidata a Carmelo Minissale per il coordinamento tecnico di Vincenzo Nicita Mauro.

Com. Stam.