La Gold & Gold Messina in casa della Dierre per riconquistare il primato solitario in classifica

Dopo il rinvio del derby con la Nuova Pallacanestro Messina (il recupero è stato fissato per il mercoledì 2 febbraio alle 20 al “PalaMili”), la Gold & Gold Messina torna in campo per una gara ufficiale dopo ben 43 giorni.

I giallorossi attraverseranno lo Stretto per affrontare la Dierre Reggio Calabria, nel match valevole per la tredicesima giornata della prima fase del campionato di serie C Gold dedicato ad Haitem Fathallah. I reggini sono reduci dalla sconfitta subita mercoledì sul campo della Mastria Catanzaro, che con l’affermazione ottenuta ai danni del team allenato da coach Giovanni Rugolo, ha agganciato a quota 14, in vetta alla classifica, proprio la Basket School Messina. I peloritani hanno però la stracittadina da recuperare e una partita in meno rispetto all’altra capolista che proprio domenica osserverà il proprio turno di riposo. Sei punti in classifica, a pari merito con la Fortitudo Messina, per Laganà e compagni che domenica alle 18:00, al “PalaLumaka”, arbitri Antonio Caputo di Lamezia Terme e Gianmarco Greco di Catanzaro, proveranno a fare lo sgambetto ai messinesi nel tentativo di tornare al successo che manca dal 21 novembre quando gli azzurri hanno sconfitto la Vis nel derby reggino. La guardia Dmitrovic (16.2 Ppg), il play Scialabba (11.4) e l’ala Luca Laganà (10.6) sono i giocatori più prolifici del team reggino che può contare su una coppia di lunghi di tutto rispetto come il centro Brzica (7.5 Ppg) e l’ala Suraci (8.0), e gli esterni Nardi (9.6 Ppg) e Tomic (8.6).

Nonostante la posizione di classifica della Dierre potrebbe far pensare ad una gara semplice, la Gold & Gold Messina, che all’andata si è imposta per 86-69, dovrà affrontare con grande attenzione questo match. Scimone e compagni sono alla ricerca del successo, l’ottavo stagionale, per riappropriarsi del primato solitario del girone Bianco. Vincendo avranno la possibilità di affrontare con maggiore serenità il recupero di mercoledì che precede la sfida dell’ultima giornata della prima fase contro Catanzaro in casa. La squadra allenata da Pippo Sidoti si è preparata come sempre con il massimo impegno, in settimana il test con l’Or.Sa. Barcellona ha permesso al tecnico pattese di vagliare le condizioni dei ragazzi che si sono ben disimpegnati, malgrado le assenze di Gotelli e Scerbinskis rimasti ai box per precauzione. All’amichevole non ha partecipato anche Davide Bianchi che ha salutato i compagni, destinazione Milazzo.

Il derby dello Stretto tra la Dierre Reggio e la Gold & Gold Messina sarà trasmesso in diretta streaming sulla pagina ufficiale Facebook della Basket School Messina a partire dalle ore 17:50, la telecronaca sarà affidata a Carmelo Minissale per la supervisione tecnica di Vincenzo Nicita Mauro.

