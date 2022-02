La Gold & Gold Messina inizia la fase ad orologio sul parquet del CUS Catania

Chiuso al primo posto del girone Bianco la prima fase del campionato di serie C Gold, Memorial Haitem Fathallah, la Gold & Gold Messina è pronta ad affrontare la fase ad orologio che al termine delle sei giornate previste stabilirà quali squadre parteciperanno ai playoff per il salto in serie B (le prime otto) e le rimanenti sei che giocheranno i playout per evitare la retrocessione.

Grazie alla posizione conquistata nella prima fase, la Basket School Messina affronterà in casa le formazioni del girone Azzurro che hanno chiuso dal secondo al quarto posto ed in trasferta le ultime tre. Nella fase ad orologio, ogni formazione porta in dote i punti conquistati nella fase di qualificazione. La squadra allenata da Pippo Sidoti con 18 punti parte dal secondo posto in classifica a pari merito con l’Asd Svincolati Milazzo che però ha una migliore situazione canestri rispetto ai messinesi. Al primo posto parte il Green Palermo con 22 punti.

Il match di esordio della seconda fase vedrà gli scolari affrontare in trasferta il Cus Catania, squadra giovane allenata dall’esperto coach siracusano Paolo Marletta. Gara sulla carta abbordabile per Scimone e compagni, dal momento che gli etnei hanno vinto soltanto due gare, entrambe con il fanalino di coda Orlandina Lab. Diversi i problemi a cui sono andati incontro i cussini, tra infortuni, cessioni e abbandoni, che ne hanno condizionato il rendimento. La fase ad orologio potrebbe rappresentare il momento del riscatto con il ritorno a tempo pieno dell’ala grande slovena Nikolas Šuša. Per questo motivo la Gold & Gold dovrà affrontare la gara con la giusta intensità per tutti i quaranta minuti. La squadra si è allenata per tutta la settimana con il consueto impegno e appare notevolmente rinfrancata dopo la vittoria di domenica scorsa contro la Mastria Catanzaro. L’obiettivo è iniziare col piede giusto la fase ad orologio per cercare di mantenere più possibile la posizione di classifica attuale.

La sfida tra Cus Catania e Gold & Gold Messina è ormai una classica di questi campionati e sarà trasmessa in diretta – streaming sulla pagina ufficiale Facebook della Basket School Messina a partire dalle ore 19:50 di sabato 12 febbraio, telecronaca di Carmelo Minissale e supervisione tecnica di Vincenzo Nicita Mauro. Il match del “PalaCus” sarà diretto dai signori Calogero Cappello di Porto Empedocle e Marcello Barone di Palermo con palla a due alle ore 20:00.

