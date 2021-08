Il progetto tecnico della Gold & Gold Messina prosegue con la conferma dello staff che nelle ultime tre stagioni ha raggiuto risultati più che lusinghieri. Saranno ancora coach Pippo Sidoti e l’assistant coach Francesco Paladina a dirigere il team peloritano per la stagione 2021-22.

Dopo le ottime performance conseguite anche nel campionato concluso da poco, che ha visto la Basket School Messina raggiungere la finale playoff, risultato insperato alla vigilia, i due tecnici si guadagnano la riconferma anche per il prossimo torneo che vedrà gli scolari disputare il torneo di serie C Gold, nel quale il team caro al presidente Massimo Zanghì vuole recitare un ruolo di primo piano. Ricordiamo che nella sua prima stagione alla Basket School, Sidoti e Paladina hanno portato la squadra a disputare i playoff, nell’annata successiva fu il Covid a fermare la marcia degli Scolari, che conclusero al terzo posto, a due punti dalle battistrada, con quattro partite da giocare.

Per il quarto campionato consecutivo, quindi, il coach pattese si lega al club peloritano del quale ormai è diventato figura integrante: “Vado per il quarto anno e sono felice di continuare questo rapporto che va al di là del solo discorso tecnico. Con i dirigenti in questi quattro anni c’è stata grande amicizia e grande intesa ed i risultati sono sempre stati lusinghieri, abbiamo sempre raggiunto i playoff e soprattutto negli ultimi due anni abbiamo disputato degli ottimi campionati. In questo quarto anno vogliamo continuare ad essere competitivi ed il roster che stiamo costruendo penso che sia di tutto rispetto. Colgo l’occasione per ringraziare i giocatori che sono andati via perché in questi due anni ci hanno regalato grandi emozioni. A De Angelis, Manfrè, Genovese e Pocius auguro le migliori fortune ed un grande in bocca al lupo per il prossimo campionato, perché sono stati degli ottimi giocatori ma soprattutto grandi uomini . Con i dirigenti tutti c’è grande feeling in tutti i sensi, ogni giorno ci confrontiamo su tutto ed insieme cerchiamo sempre di partorire la scelta migliore. Penso proprio che i risultati raggiunti ne siano la prova. Ovviamente avrò accanto Ciccio Paladina con il quale lavoriamo in grande sintonia”.

“Sono orgoglioso di questa riconferma – afferma Francesco Paladina, catapultato in questa avventura tre anni fa da Pippo Sidoti – sono contento ancor di più perché è arrivata stando praticamente per buona parte di questo anomalo campionato in panchina accanto a Pippo e quindi si è realizzato quello che era il mio desiderio, quando ho accettato di ricoprire questo ruolo. Sarà una stagione stimolante perché andremo ad affrontare un campionato come la C Gold, un po’ come la vecchia C Nazionale che qualche anno fa disputai per la prima volta con l’FP Sport. E quindi squadre della Calabria, qualche trasferta più lunga in Sicilia e soprattutto squadre con giocatori di un altro tipo di categoria, sicuramente livellate verso l’alto. In questi giorni ci sentiamo spesso con Pippo Sidoti per delineare il mercato. Abbiamo preso Gotelli, nei prossimi giorni saranno annunciati altri giocatori, ci stiamo muovendo per tempo, stiamo programmando per bene l’inizio del lavoro atletico. Sarà un campionato che ci vedrà partire per tempo, ben attrezzati e coordinati tra di noi, stilando dei piani di lavoro adatti a quello che sarà, speriamo un campionato quasi normale, con quattordici squadre. Sono molto felice, sono carico e ringrazio la società e Pippo Sidoti per avermi ancora dato fiducia”.

Pippo Sidoti