La Gold & Gold Messina non si fida del Gela. Donia: “Squadra in gran forma, ma noi dobbiamo vincere”

Nel secondo turno della fase ad orologio del campionato di serie C Gold, Memorial Haitem Fathallah, la Gold & Gold Messina, reduce dal successo ottenuto al PalaCus di Catania, ospita tra le mura amiche la Melfa’s Gela, nella gara valevole per la seconda giornata del girone ad orologio.

I prossimi avversari dei peloritani giungono sulla riva siciliana dello Stretto dopo la netta affermazione casalinga ottenuta contro una rimaneggiata Fortitudo Messina. Il team allenato da coach Salvatore Bernardo ha chiuso la prima fase della stagione a quota 14 nella classifica del girone Azzurro e punta a conquistare un posto nella griglia dei play off. Squadra che ha chiuso in crescendo il girone di qualificazione con quattro affermazioni consecutive, compresa quella sul campo degli Svincolati Milazzo, Gela può fare affidamento su elementi di ottimo livello come la guardia Tinto (ex Cefalù e Green Palermo) che viaggia ad una media di 20.3 punti a partita, i fratelli Caiola (17.8 Ppg per Emanuele e 12.5 per Gaspare), l’ala croata Milkic (13.8 Ppg) e il play sloveno Bajc (13.4 Ppg). Un cliente per niente facile che gli scolari dovranno affrontare con la massima applicazione per tutti i quaranta minuti, cercando di evitare cali di tensione come quello registrato nel terzo periodo del match con il CUS Catania, che ha lasciato perplesso Pippo Sidoti. Il coach pattese a fine partita è stato molto chiaro e in settimana ha ribadito il suo concetto alla squadra, chiamata a dare certezze sia dal punto di vista della fluidità del gioco che dell’intensità da mettere in campo.

Sulla stessa lunghezza d’onda il general manager Bruno Donia che ci presenta il match del “PalaMili”: “Partita molto difficile, contro quella che probabilmente, analizzando entrambi i gironi, è la squadra più in forma del momento. Gela viene da un filotto importante di risultati, sarà quindi una gara molto complicata. Possiede un quintetto molto forte, con i due stranieri e Tinto che sono giocatori di altra categoria. Anche i fratelli Caiola hanno fatto molto bene in questi campionati. Noi non dobbiamo interrompere il nostro cammino e, se vogliamo raggiungere la migliore posizione possibile nella griglia dei playoff, dobbiamo cercare di vincere tutte le partite da qui alla fine della fase ad orologio”.

Palla a due tra la Gold & Gold Messina e la Melfa’s Gela alle ore 18:00 di domenica 20 febbraio al “PalaMili”, dove si potrà accedere solo se in possesso di green pass rafforzato e nei limiti della capienza prevista per le attuali norme anti Covid 19. Dirigeranno la sfida i signori Daniele Barbagallo di Acireale e Federico Puglisi di Aci Catena. Il Match sarà trasmesso in diretta streaming sulla pagina Facebook ufficiale della Basket School Messina e su quella di Messina Sportiva a partire dalle ore 17:50 con la telecronaca di Carmelo Minissale, il commento di Peppe Melita e la supervisione tecnica di Vincenzo Nicita Mauro.

Com. Stam.