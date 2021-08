Dopo l’ingaggio della guardia Adam Gotelli, la Gold & Gold Messina mette a segno un altro colpo in entrata. Si tratta dell’ala forte Raivis Scerbinskis che potenzia il settore lunghi del team peloritano. Alto 203 cm per 98 kg, Scerbinskis è nato il 7 giugno 1997 a Riga in Lettonia ed ha iniziato a giocare a basket all’età di sette anni.

Cresciuto cestisticamente nel Riga 64 Secondary School squadra del liceo della sua città fino all’età di 18 anni. Proprio nell’ultimo anno, nella Jugla LBL2, ha espresso al meglio la sue potenzialità mettendo a segno una media di 9,2 punti, 4,4 rimbalzi, 3,5 assist e 2,1 recuperi a partita, tirando il 48% dal campo e l’87% dalla lunetta nel 2015-16. Dopo il liceo ha ricevuto un’offerta dalla Winthrop University in South Carolina, negli Stati Uniti, per giocare nella NCAA 1. Trasferitosi negli States, ha giocato con la canotta di Winthrop per 2 anni. Nel primo anno con Winthrop vince la Conference Championship e partecipa al torneo “March Madness”. Il suo record in carriera al college è stato di 20 punti (6/9 da 3 punti) in soli 17 minuti. Nei due anni successivi Scerbinskis ha giocato alla Barry University di Miami.

Dotato di un ottimo tiro dall’arco, Raivis si adatta moltissimo agli schemi offensivi di coach Pippo Sidoti che dopo aver visionato i filmati del ragazzo di Riga, ha dato il benestare per il suo ingaggio. Adesso il three pointer lettone è pronto per questa nuova avventura in Sicilia con la canotta della Basket School Messina.

Telegrafico il commento di Scerbinskis che comunque dimostra di avere le idee molto chiare: “Sono emozionato per questa opportunità e mi pongo sempre l’obiettivo più alto che è vincere il campionato”.

La Basket School Messina ringrazia l’agente di Scerbinskis, Vedran Pavlicevic e la sua agenzia Starting 5 Sports Management per il positivo esito della trattativa.

Com. Stam.