In vista dell’inizio del campionato di serie C Silver, la Gold & Gold Messina è pronta a tornare in palestra per riprendere la preparazione, interrotta alla fine del mese di ottobre per la recrudescenza della pandemia Covid19.

Dopo la decisione della FIP di far riprendere le attività di interesse nazionale, nelle quali la C Silver è stata inserita, e la definizione del protocollo sanitario, il club del presidente Massimo Zanghì si è rimesso in moto e così lunedì 8 febbraio gli scolari torneranno sul parquet del “PalaMili” .

Rispetto alla prima fase della preparazione, in cui erano presenti anche i due stranieri tesserati in estate, il roster giallorosso affidato al direttore tecnico Pippo Sidoti e al coach Francesco Paladina, presenterà due defezioni. Infatti, Travis Black ha deciso per motivi personali di non lasciare gli Stati Uniti, mentre Murray Hendry, in qualità di cittadino britannico, non è più in possesso dello status di comunitario, per cui non potrà giocare nel campionato italiano.

Oltre alla prima squadra, anche i ragazzi della formazione under 16, che insieme a tutto lo staff si sono sottoposti al tampone, riprenderanno ad allenarsi. Anche le altre formazioni giovanili torneranno in palestra dopo aver rispettato il protocollo sanitario. Ancora fermi al palo i piccoli del Minibasket, in attesa di ripartire.

Al momento il roster della prima squadra è composto dai seguenti atleti: Marco De Angelis, Federico Manfrè, Antonino Sidoti, Giorgio Busco, Cristiano Scimone e Lorenzo Genovese. A questi si aggiungeranno un lungo straniero che la società sta trattando proprio in queste ore e gli under che andranno a completare l’organico.

