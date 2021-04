La settima giornata del campionato di serie C Silver propone il secondo derby cittadino consecutivo alla Gold & Gold Messina.

Gli Scolari affrontano in trasferta la NP Messina Cocuzza, palla a due alle ore 18 di domenica 11 aprile, dirigono Federico Puglisi di Aciatena (CT) e Giovanni Di Giorgio di Giarre. Sfida non semplice per gli uomini del presidente Zanghì contro la capolista solitaria del girone che viaggia a punteggio pieno con dieci punti all’attivo. La Basket School Messina, reduce dalla sconfitta interna con il Castanea, ovviamente non parte battuta e cercherà di complicare la vita agli avversari allenati da coach Beto Manzo al quale è stato affidato un roster di tutto rispetto che si sta ben disimpegnando in questa sua prima avventura nel massimo torneo siciliano.

Pippo Sidoti e Francesco Paladina hanno cercato di preparare al meglio il derby nonostante qualche intoppo. Anche se il pronostico è favorevole ai padroni di casa, sul parquet di San Filippo del Mela scenderà una Gold & Gold Messina che sicuramente non farà da comparsa. Tra i convocati per il derby di domenica anche il lungo Peppe Olivo, classe 2002, 198 cm, che la società ha tesserato in settimana. Per Olivo, prodotto del settore giovanile del Patti Basket, si tratta della terza stagione in maglia giallorossa.

La gara, in ottemperanza alle disposizioni anti Covid, si giocherà a porte chiuse. Come di consueto sarà trasmessa in diretta streaming, con collegamento a partire dalle 17:55 circa, sulla pagina ufficiale Facebook della Basket School Messina e su quella di Messina Sportiva. La telecronaca sarà affidata a Carmelo Minissale, il coordinamento tecnico è di Vincenzo Nicita Mauro.

