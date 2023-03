La Gold & Gold Messina supera agevolmente il Gela 77-41. A segno ben nove giocatori

La Gold & Gold Messina supera agevolmente il Gela con il punteggio di 77-41 e conquista il quattordicesimo successo in campionato. L’affermazione sui gelesi consente agli scolari di rimanere isolati al quarto posto in classifica e staccare di due lunghezze il Castanea, prossimo avversario al PalaRitiro.

I giallorossi hanno condotto la gara sin dall’inizio, aggiudicandosi tutti i parziali e mandando a segno nove dei dieci giocatori impiegati da coach Pippo Sidoti. Il Gela di coach Bernardo è una squadra giovane, che ha sicuramente peccato di inesperienza. Dispinzeri e soci hanno messo in campo tanta grinta e generosità, cercando di rispondere con il ritmo e la velocità di Incremona e Van Der Berg. I messinesi hanno tenuto a bada gli avversari senza strafare, disputando una gara forse fin troppo tranquilla, ma che hanno messo in ghiaccio già alla fine del terzo periodo. Sicuramente le cose sono andate meglio in difesa, infatti Mancasola e soci hanno concesso soltanto 41 punti agli avversari, mentre non ha convinto qualche scelta offensiva, anche se c’è da dire che coach Sidoti ha un po’ mischiato le carte, concedendo maggiore spazio ai giocatori che aveva impiegato meno nelle scorse occasioni.

Tornando alla sfida contro il Gela, il primo periodo è stato nettamente di marca peloritana. Dopo il 4-0 iniziale, la tripla di Lisica rimane un evento isolato, infatti i giallorossi con un parziale di 10-0 volano sul +11 (14-3) grazie ai liberi di Mancasola, la tripla di Linde ed i cinque punti consecutivi di Leo Di Dio. Gela risponde con un break di 7-2, protagonisti Lisica, El Idrissi e Fomba. Mancasola, la seconda tripla di Linde e Zivkovic regalano il +13 a Messina che chiude avanti il primo periodo sul +11 (23-12) per via del canestro di Kukic. La seconda frazione è più equilibrata. I padroni di casa concedono qualcosa in più in difesa e gli ospiti ne approfittano, anche se le distanze rimangono quasi inalterate. Gela trova buone soluzioni con El Idrissi, Kukic, Dispinzeri, Van Der Berg e Incremona, La Gold & Gold risponde con Maddaloni, Linde, Scimone, Zivkovic e Di Dio. A metà gara, dopo aver toccato più volte il +17, il vantaggio della squadra di casa è di 14 lunghezze (42-28).

Il riposo lungo fa bene alla squadra di Pippo Sidoti che nel terzo periodo non dà scampo agli avversari. Con un parziale di 21-3, la Basket School Messina chiude in pratica la sfida, volando sul +32 (63-31). Da sottolineare la spettacolare inchiodata di Tartamella che regala spettacolo ai presenti al PalaMili. L’ultimo quarto serve solo alle statistiche, Di Dio, Scimone e Tartamella lanciano Messina sul +37 (68-31). In evidenza il danese Obitsoe, autore delle due triple che riportano la Gold & Gold nuovamente sul +36 (71-41 risultato finale del match. Messina festeggia a centro del campo il successo numero 14 in questo torneo, i prossimi due impegni ci diranno quale sarà il piazzamento che avrà raggiunto nella griglia dei playoff.

Gold & Gold Messina – Basket School Gela 77-41

Parziali: 23-12, 19-16 (42-28), 21-3 (63-31), 14-10

Gold & Gold Messina: Maddaloni 11, Obitsoe 6, Freni, Di Dio 9, Scimone 10, Tartamella 8, Linde 8, Mancasola 9, Zivkovic 14, Cordaro 2. Allenatore: Pippo Sidoti

Basket School Gela: Vancheri, Incremona 2, Amezane El Idrissi 14, Van Der Berg 4, Di Dio, Ceballos, Dispinzeri 3, Kukic 3, Lisica 10, Fomba 5. Allenatore: Salvatore Bernardo

Arbitri: Paolo Filesi e Federico Mameli

Com. Stam. + foto

Scimone in terzo tempo