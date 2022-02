La Gold & Gold Messina vince e convince con super Scerbinskis. Gela sconfitta per 92-69 al PalaMili

Grande affermazione della Gold & Gold Messina. I peloritani, trascinati da uno straripante Scerbinskis che ha festeggiato la nascita del piccolo Noah con una prestazione maiuscola (34 punti con ben 9 triple), superano la Melfa’s Gela per 92-69 e si confermano al secondo posto della classifica del campionato di serie C Gold, Memorial Haitem Fathallah, a pari merito con la Svincolati Milazzo ed a quattro lunghezze dalla capolista Green Palermo.

Gara temuta alla vigilia, Gela era reduce da cinque vittorie consecutive e si presentava come avversario in gran forma in riva allo Stretto. Lo dimostra immediatamente con una partenza a razzo, rispondendo allo 4-0 iniziale dei messinesi, realizzato da Mazzullo e Manfrè con un break di 13-0 firmato da Tinto (6), Bajc, Emanuele Caiola e Milekic. Coach Pippo Sidoti chiama time out e i ragazzi rispondono alla grande piazzando un contro break di 21-0 che capovolge l’inerzia del match. Le triple di Scerbinski e Manfrè valgono il 17-13, gli ospiti non trovano più spazi, grazie ad una difesa attenta, e il vantaggio dei giallorossi aumenta con le incursioni di Nino Sidoti, Scerbinskis e Busco (25-13). Il 3/3 dalla lunetta di Bajc interrompe lo strapotere degli scolari, Mazzullo segna da sotto e gli risponde Gazzillo. Il gioco da tre di Pandolfi e il 2/2 dalla lunetta di Nino Sidoti regalano il massimo vantaggio del periodo a Messina (+14). Il libero di Emanuele Caiola fissa il risultato sul 32-19 alla prima sirena. Al ritorno in campo la musica non cambia, la bomba di Gotelli e il semi-gancio di Manfrè regalano il +18 ai locali. Bajc dall’angolo piazza una triplona, Gazzillo realizza da sotto, ma Manfrè, Tartamella e Scerbinskis danno spettacolo ricacciando indietro gli ospiti (43-24). Gela tenta di reagire con Caiola e Tinto, ma la risposta dei peloritani e perentoria: con tre triple consecutive realizzate da Scerbinskis (2) e capitan Scimone, Messina vola sul +24 (52-28) tra gli applausi dei presenti al PalaMili. I gelesi non si arrendono, Gaspare Caiola mette la tripla, l’interferenza a canestro di Milekic per i due punti di Busco e poi Bajc segna in sottomano con il fallo di Tartamella, ma non mette l’aggiuntivo. La risposta immediata arriva dall’altra parte del campo con la bomba di Scimone, pescato solo da un ribaltamento di Pandolfi: 57-33. La realizzazione di Emauele Caiola e la tripla di Tinto riportano sotto il ventello lo svantaggio degli ospiti, ma il libero di Scerbinskis, per un tecnico alla panchina, blocca il punteggio sul 58-38 alla fine del primo tempo.

Nel secondo tempo ci si attende un Gela molto più determinato, alla ricerca della rimonta, ma la Gold & Gold Messina gestisce con calma il vantaggio, malgrado gli uomini di coach Bernardo riducano il gap sul -14 (72-58). Il finale del terzo periodo sono ancora due bombe di Scerbinskis a rimettere le cose a posto per i peloritani che alla mezzora conducono per 78-58. Nell’ultimo quarto si segna di meno, La Melfa’s sembra ormai rassegnata, Messina vola sul +29 (92-63) con i canestri di Manfrè, Pandolfi e Tartamella. Nei minuti finali, spazio agli under e Gela, con i fratelli Caiola, riesce a rendere meno pesante la sconfitta. Finisce 92-69 tra gli applausi del PalaMili. La Basket School Messina vince e convince, Gela non riesce a ripetere l’impresa della scorsa stagione quando espugnò il parquet peloritano. Tre uomini in doppia cifra per la Gold & Gold: oltre Scerbinskis, anche Manfrè (15) e Tartamella (10). A segno ben nove giocatori in maglia giallorossa, dato che conferma l’ottima prova di squadra dei messinesi. Domenica prossima seconda trasferta della fase ad orologio per Scimone e compagni che giocheranno al PalaAlberti di Barcellona contro l’OrSa.

Gold & Gold Messina – Melfa’s Gela 92-69

Parziali: 32-19, 26-19 (58-38), 20-20 (78-58), 14-11

Gold & Gold Messina: Scerbinskis 34, Scimone 6, Mazzullo 6, Pandolfi 8, Gotelli 3, Tartamella 10, Stroscio, Sidoti A. 6, Busco 4, Doria, Manfrè 15, Sidoti M.. Allenatore: Pippo Sidoti. Assistente: Francesco Paladina

Melfa’s Gela: Tinto 13, Milekic 10, Vancheri, Moricca, Caiola E. 10, Cajola G. 11, Bajc 19, Gazzillo 6. Allenatore: Salvatore Bernardo

Arbitri: Barbagallo di Acireale e Puglisi di Aci Catena

Com. Stam.

BSM – Gela Palla a due 01

BSM-Gela, Tartamella appoggia a canestro